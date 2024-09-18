蘇力、葡萄桑雙颱風夾擊！雨彈躲不掉下5天　最新路徑、雨量整理

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▲今天及明天北部、東半部有局部的短暫雨機率；西半部近山區午後有局部陣雨或者雷雨，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／NOWnews攝影中心）

▲準蘇力颱風（TD17）、葡萄桑颱風最新路徑、影響一次看！其中葡萄桑颱風明（19）日距離台灣最近，不過兩個熱帶系統皆不會直接侵台。（圖/中央氣象署）

▲根據最新各國模擬模式，本週五開始至下週一預估雨量，雨彈確定是躲不過的！（圖/台灣颱風論壇天氣特急臉書）

蘇力颱風、葡萄桑颱風南北夾擊！氣象專家吳德榮今（18）日指出，根據中央氣象署最新路徑潛勢預測圖，第14號輕颱「葡萄桑」目前往西北西朝琉球前進；而今天將發展成第15號輕颱「蘇力」則是預測偏西轉西北朝越南北部前進，雖然都不會對台灣直接有影響，吳德榮提到，至於颱風最新動向，吳德榮表示，吳德榮表示，，週五、六白天偏熱，南台灣有局部陣雨或雷雨，西半部午後有大雷雨發生的機率；週日至下週二各地有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨發生的機率，皆應慎防雷擊、強風及瞬間強降雨。中央氣象署也提到，葡萄桑颱風今天進入琉球海域，19日位於東海，20日預計登陸中國浙江，；而位在南側的熱低壓TD17持續往南海走，還有機會發展為「蘇力颱風」，氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也發文表示「，按照各國模式對於週五至下週一的雨量預報，目前來看都相當可觀，建議中秋過後有活動的民眾要持續留意天氣狀況！」