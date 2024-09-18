LINE免費貼圖24組！「中秋節快樂」祝福圖、早安圖、晚安圖都有

蘇力、葡萄桑雙颱風夾擊！雨彈躲不掉下5天　最新路徑、雨量整理

記者張嘉哲/綜合報導

▲葡萄桑颱風（上路線）、準蘇力颱風（下路線）最新預測路徑，兩者皆不會對台直接影響。（圖/中央氣象署）
▲葡萄桑颱風（上路線）、準蘇力颱風（下路線）最新預測路徑，兩者皆不會對台直接影響。（圖/中央氣象署）
蘇力颱風、葡萄桑颱風南北夾擊！氣象專家吳德榮今（18）日指出，根據中央氣象署最新路徑潛勢預測圖，第14號輕颱「葡萄桑」目前往西北西朝琉球前進；而今天將發展成第15號輕颱「蘇力」則是預測偏西轉西北朝越南北部前進，雖然都不會對台灣直接有影響，但台灣也會因為外圍環流、熱帶低壓影響，從週五至下週二連續5天，越來越多雨，民眾還是要隨時關注天氣！

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮提到，今天及明天北部、東半部有局部的短暫雨機率；西半部近山區午後有局部陣雨或者雷雨，但白天仍然偏熱，各地區氣溫為北部24至35度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至35度。

▲凱米颱風、雨天、下雨、大雨、天氣配圖。（圖／NOWnews攝影中心，2024.07.24）
▲今天及明天北部、東半部有局部的短暫雨機率；西半部近山區午後有局部陣雨或者雷雨，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／NOWnews攝影中心）
至於颱風最新動向，吳德榮表示，輕颱葡萄桑目前朝西北西琉球前進，經過東海撲向浙江；另外一熱帶低壓TD17位在南海，預計今天發展成為第15號輕颱「蘇力」，路徑預測偏西轉西北朝越南北部前進，這兩個熱帶系統皆沒有直接侵台的機率，但台灣也因此籠罩在低壓環境中，會進入越來越多雨的情況。

蘇力、葡萄桑颱風最新資訊整理！雨量、路徑、影響一次看

吳德榮表示，當颱風越來越靠近台灣時，週五至下週二（20至24日）南方水氣北抬，大氣很不穩定，愈來愈多雨，週五、六白天偏熱，南台灣有局部陣雨或雷雨，西半部午後有大雷雨發生的機率；週日至下週二各地有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨發生的機率，皆應慎防雷擊、強風及瞬間強降雨。

▲
▲準蘇力颱風（TD17）、葡萄桑颱風最新路徑、影響一次看！其中葡萄桑颱風明（19）日距離台灣最近，不過兩個熱帶系統皆不會直接侵台。（圖/中央氣象署）
中央氣象署也提到，葡萄桑颱風今天進入琉球海域，19日位於東海，20日預計登陸中國浙江，從今天開始北部、東半部、恆春半島會出現間歇雨，一陣雨一陣晴；而位在南側的熱低壓TD17持續往南海走，還有機會發展為「蘇力颱風」，由於南海至菲律賓東側大低壓帶，目前仍活力充沛，因此會造成18日至24日天氣不穩的主因，東半部、北部比較會降雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也發文表示「颱風不來，但雨是躲不掉的，葡萄桑颱風預計直撲中國、菲律賓附近的準蘇力颱風也不會往台灣走，但兩個熱帶系統往西走，順勢把整個大低壓帶往台灣推過來，從週四過後，各地多雨，按照各國模式對於週五至下週一的雨量預報，目前來看都相當可觀，建議中秋過後有活動的民眾要持續留意天氣狀況！」

▲
▲根據最新各國模擬模式，本週五開始至下週一預估雨量，雨彈確定是躲不過的！（圖/台灣颱風論壇天氣特急臉書）

葡萄桑「路徑往西」影響台灣！蘇力颱風準備生成　連5天全台有雨

中秋節後雨下到發霉！颱風「葡萄桑、蘇力」夾攻　全台有雨時間曝

中秋節後南北包夾！一週三颱「蘇力颱風將生成」　最新預測路徑曝

中國危險了！貝碧佳颱風有夠猛　鄭明典：登陸上海「結構變扎實」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選