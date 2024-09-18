蘇力、葡萄桑雙颱風夾擊！雨彈躲不掉下5天　最新路徑、雨量整理

蘇力颱風、葡萄桑颱風南北夾擊！氣象專家吳德榮今（18）日指出，根據中央氣象署最新路徑潛勢預測圖，第14號輕颱「葡萄桑」目前往西北西朝琉球前進；而今天將發展成第15號輕颱「蘇力」則是預測偏西轉西北朝越南北部前進，雖然都不會對台灣直接有影響，但台灣也會因為外圍環流、熱帶低壓影響，從週五至下週二連續5天，越來越多雨，民眾還是要隨時關注天氣！
吳德榮提到，今天及明天北部、東半部有局部的短暫雨機率；西半部近山區午後有局部陣雨或者雷雨，但白天仍然偏熱，各地區氣溫為北部24至35度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至35度。
至於颱風最新動向，吳德榮表示，輕颱葡萄桑目前朝西北西琉球前進，經過東海撲向浙江；另外一熱帶低壓TD17位在南海，預計今天發展成為第15號輕颱「蘇力」，路徑預測偏西轉西北朝越南北部前進，這兩個熱帶系統皆沒有直接侵台的機率，但台灣也因此籠罩在低壓環境中，會進入越來越多雨的情況。
蘇力、葡萄桑颱風最新資訊整理！雨量、路徑、影響一次看
吳德榮表示，當颱風越來越靠近台灣時，週五至下週二（20至24日）南方水氣北抬，大氣很不穩定，愈來愈多雨，週五、六白天偏熱，南台灣有局部陣雨或雷雨，西半部午後有大雷雨發生的機率；週日至下週二各地有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨發生的機率，皆應慎防雷擊、強風及瞬間強降雨。
中央氣象署也提到，葡萄桑颱風今天進入琉球海域，19日位於東海，20日預計登陸中國浙江，從今天開始北部、東半部、恆春半島會出現間歇雨，一陣雨一陣晴；而位在南側的熱低壓TD17持續往南海走，還有機會發展為「蘇力颱風」，由於南海至菲律賓東側大低壓帶，目前仍活力充沛，因此會造成18日至24日天氣不穩的主因，東半部、北部比較會降雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也發文表示「颱風不來，但雨是躲不掉的，葡萄桑颱風預計直撲中國、菲律賓附近的準蘇力颱風也不會往台灣走，但兩個熱帶系統往西走，順勢把整個大低壓帶往台灣推過來，從週四過後，各地多雨，按照各國模式對於週五至下週一的雨量預報，目前來看都相當可觀，建議中秋過後有活動的民眾要持續留意天氣狀況！」
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至於颱風最新動向，吳德榮表示，輕颱葡萄桑目前朝西北西琉球前進，經過東海撲向浙江；另外一熱帶低壓TD17位在南海，預計今天發展成為第15號輕颱「蘇力」，路徑預測偏西轉西北朝越南北部前進，這兩個熱帶系統皆沒有直接侵台的機率，但台灣也因此籠罩在低壓環境中，會進入越來越多雨的情況。
蘇力、葡萄桑颱風最新資訊整理！雨量、路徑、影響一次看
吳德榮表示，當颱風越來越靠近台灣時，週五至下週二（20至24日）南方水氣北抬，大氣很不穩定，愈來愈多雨，週五、六白天偏熱，南台灣有局部陣雨或雷雨，西半部午後有大雷雨發生的機率；週日至下週二各地有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨發生的機率，皆應慎防雷擊、強風及瞬間強降雨。
中央氣象署也提到，葡萄桑颱風今天進入琉球海域，19日位於東海，20日預計登陸中國浙江，從今天開始北部、東半部、恆春半島會出現間歇雨，一陣雨一陣晴；而位在南側的熱低壓TD17持續往南海走，還有機會發展為「蘇力颱風」，由於南海至菲律賓東側大低壓帶，目前仍活力充沛，因此會造成18日至24日天氣不穩的主因，東半部、北部比較會降雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也發文表示「颱風不來，但雨是躲不掉的，葡萄桑颱風預計直撲中國、菲律賓附近的準蘇力颱風也不會往台灣走，但兩個熱帶系統往西走，順勢把整個大低壓帶往台灣推過來，從週四過後，各地多雨，按照各國模式對於週五至下週一的雨量預報，目前來看都相當可觀，建議中秋過後有活動的民眾要持續留意天氣狀況！」