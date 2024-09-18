包含台灣！泰國12月起要求旅客申請電子授權證　93國人需辦ETA

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泰國成為台灣人近幾年最愛前往旅遊的觀光勝地，泰國外交部日前正式宣佈，從今年12月1日起，來自93個免簽國家和地區的旅客在入境泰國前必須在線申請電子旅行授權（ETA），其中也包括台灣。綜合泰國媒體報導，93個享有免簽入境資格的國家與地區，其旅客入境前都必須上網申請電子旅行授權，只有來自柬埔寨、寮國和馬來西亞的遊客可豁免。這項新措施除了能讓泰國更有效進行管理，遊客也能使用自動通關系統，不必再機場海關前大排長龍等待。據悉，此舉是為了防止有心滯留或犯罪的人士，過去泰國給予93國免簽待遇，許多外國遊客濫用優惠，惡意滯留或前往泰國進行非法勾當。根據泰國外交部聲明，此次實施電子授權，一方面是簡化入境程序，同時也要加強對外國人的追蹤管理，杜絕非法行徑或濫用的旅客。這個電子授權申請從12月開始將強制執行，每次取得授權允許單次入境，至多停留60天、可申請延長30天。一旦旅客取得授權，在海關將可以用QR碼，走自動通關閘門，減少排隊等候海關的時間；而ETA也將從旅客入境時開始追蹤，確認旅客沒有逾期停留，超時的旅客則將面臨懲罰。另外，泰國外交部目前透露申請電子旅遊授權證是免費的，旅客僅需上網申辦即可。