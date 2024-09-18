「葡萄桑颱風」飆速靠近！鄭明典：潮濕空氣抵達　全台雨轟到下週

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▲台灣未來一週受到颱風、低壓地影響，各地降雨機率都較高，民眾外出務必攜帶雨具。（圖／中央氣象署）

▲葡萄桑颱風路徑大致確定，將在今明兩天通過台灣北方的東海後，登陸浙江一帶。（圖／中央氣象署）

葡萄桑颱風（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）路徑朝西北，前進速度相當快，預估今明兩天（9/18、9/19）通過東海、登陸浙江，前中央氣象局局長鄭明典提及，，中央氣象署也提醒，今明兩天，，本週後期天氣較不穩定。鄭明典今早在臉書發文表示「昨天很乾，午夜後潮濕空氣到達，台灣上空雲量增多，有些地方已經有陣雨，至於葡萄桑颱風，環流結構實在不明顯，。」天氣風險公司分析師李至晟說明，由於大氣環境不佳，葡萄桑颱風結構相當不對稱，，最新路徑沒有太大的變化，會與台灣北部保持約500公里的距離，並在今明兩天通過東海後登陸浙江一帶。李至晟指出，相較與北台灣、東半部全天有不定時降雨，，出門還是要留意防曬以及準備雨具。目前南海有熱帶性低氣壓TD17發展，，對台灣天氣沒有直接的影響。不過台灣位於葡萄桑、蘇力所構成的低壓帶內，明天起雨勢變多，午後陣雨會從中南部往北擴張到「整個西半部」。週末兩天，台灣附近的「西南到偏南風」風速更強，，李至晟提醒，詳細的降雨要看低壓具體位置而定，下週中後期低壓帶北上後，太平洋高壓增強，才可望迎來比較穩定的天氣。