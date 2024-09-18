「葡萄桑颱風」飆速靠近！鄭明典：潮濕空氣抵達　全台雨轟到下週

葡萄桑颱風（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）路徑朝西北，前進速度相當快，預估今明兩天（9/18、9/19）通過東海、登陸浙江，前中央氣象局局長鄭明典提及，東方潮濕空氣到達，台灣上空已經有很多雲層，中央氣象署也提醒，今明兩天，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，本週後期天氣較不穩定。
鄭明典今早在臉書發文表示「昨天很乾，午夜後潮濕空氣到達，台灣上空雲量增多，有些地方已經有陣雨，至於葡萄桑颱風，環流結構實在不明顯，強對流區也有點分散，只能小心區域性強對流的突襲了。」
天氣風險公司分析師李至晟說明，由於大氣環境不佳，葡萄桑颱風結構相當不對稱，接近台灣的西南側環流比較弱，因此只有在北部、東半部的迎風面才有短暫陣雨的機會，最新路徑沒有太大的變化，會與台灣北部保持約500公里的距離，並在今明兩天通過東海後登陸浙江一帶。
李至晟指出，相較與北台灣、東半部全天有不定時降雨，中南部地區被葡萄桑颱風影響較小，但今天午後仍然有雷雨機會，山區和內陸平地雨勢較大，出門還是要留意防曬以及準備雨具。
目前南海有熱帶性低氣壓TD17發展，氣象署預估最快今天有機會增強為颱風「蘇力」，路徑預測會朝西往越南移動，對台灣天氣沒有直接的影響。不過台灣位於葡萄桑、蘇力所構成的低壓帶內，明天起雨勢變多，午後陣雨會從中南部往北擴張到「整個西半部」。
週末兩天，台灣附近的「西南到偏南風」風速更強，南部、東半部、恆春半島會出現比較持續的降雨，甚至有機會持續到下週的前中期，李至晟提醒，詳細的降雨要看低壓具體位置而定，下週中後期低壓帶北上後，太平洋高壓增強，才可望迎來比較穩定的天氣。
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天氣風險公司分析師李至晟說明，由於大氣環境不佳，葡萄桑颱風結構相當不對稱，接近台灣的西南側環流比較弱，因此只有在北部、東半部的迎風面才有短暫陣雨的機會，最新路徑沒有太大的變化，會與台灣北部保持約500公里的距離，並在今明兩天通過東海後登陸浙江一帶。
李至晟指出，相較與北台灣、東半部全天有不定時降雨，中南部地區被葡萄桑颱風影響較小，但今天午後仍然有雷雨機會，山區和內陸平地雨勢較大，出門還是要留意防曬以及準備雨具。
目前南海有熱帶性低氣壓TD17發展，氣象署預估最快今天有機會增強為颱風「蘇力」，路徑預測會朝西往越南移動，對台灣天氣沒有直接的影響。不過台灣位於葡萄桑、蘇力所構成的低壓帶內，明天起雨勢變多，午後陣雨會從中南部往北擴張到「整個西半部」。
週末兩天，台灣附近的「西南到偏南風」風速更強，南部、東半部、恆春半島會出現比較持續的降雨，甚至有機會持續到下週的前中期，李至晟提醒，詳細的降雨要看低壓具體位置而定，下週中後期低壓帶北上後，太平洋高壓增強，才可望迎來比較穩定的天氣。