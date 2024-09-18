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金阿波羅BB Call同時爆炸！廠商起底還有神商品　台灣人常用驚呆

記者張嘉哲/綜合報導

▲黎巴嫩真主黨成員用來通訊的呼叫器（俗稱BB Call）日前同時爆炸，造成許多傷亡，而其呼叫器殘骸被發現是由台灣公司「金阿波羅」製作。（圖/翻攝X）
▲黎巴嫩真主黨成員用來通訊的呼叫器（俗稱BB Call）日前同時爆炸，造成許多傷亡，而其呼叫器殘骸被發現是由台灣公司「金阿波羅」製作。（圖/翻攝X）
黎巴嫩真主黨成員用來通訊的呼叫器（俗稱BB Call），17日竟然傳出「同時間爆炸」的事故，造成11死、超過4000人輕重傷。事後社群媒體上流傳爆炸BB Call的殘骸照片，背面貼紙卻驚見產地來自台灣，是由「金阿波羅公司（Gold Apollo）」所製造，更有人發現，其實「金阿波羅」的其他產品，台灣人常常都能在百貨公司美食街看到且使用，就是「取餐呼叫器」，引起熱烈討論。

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黎巴嫩真主黨BB Call集體爆炸！產地瘋傳是台灣公司「金阿波羅」

綜合外媒報導，黎巴嫩真主黨內部基於安全理由，偏好使用呼叫器聯繫，結果沒想到17日竟然發生「呼叫器集體爆炸」的狀況，造成11人死亡、超過4000人輕重傷。真主黨控訴，這是「史無前例的科技作戰」，爆炸攻擊是由以色列所發起，但目前以方並沒有對此事有任何回應。

隨著事件在社群發酵，有網友發現BB Call爆炸後的殘骸照片中，背面的貼紙產地竟然來自台灣「金阿波羅公司」，外媒也發現這家金阿波羅公司總部位於台北汐止，立刻在PTT掀起討論。而業者目前也表示內部正在進行會議中，請網友勿互相傷害和造謠，後續完成釐清事件後，稍晚會發布澄清聲明。

▲黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸釀9死、2800傷，有外媒分析指出，呼叫器是由台灣製造商所製造。（圖／取自X、美聯社、NOWnews合成）
▲黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸釀11死、4000傷，外媒報導爆炸的BB Call殘骸碎片中，背部貼紙顯示該批呼叫器是由台灣公司「金阿波羅」所製造。（合成圖／X／美聯社）
「金阿波羅」公司起底！百貨美食街取餐呼叫器也是他們做的

而臉書粉專「IEObserve 國際經濟觀察」隨即也貼文表示「各位，不要小看金阿波羅，原來平常很常看到他們家的產品」表示金阿波羅不只製作可以通訊用的BB Call，台灣百貨公司店家常用的取餐呼叫器，也是出自該家公司。粉專也強調「人家是做無線通訊器材的，不是做炸彈，請大家不要做奇怪的聯想。」

記者也實際上網查詢相關商品售價，發現「金阿波羅」真的專門出產這種咖啡廳、百貨公司美食街的呼叫器，有10入組也有18入組，價格大約落在25000元至28000元，其實換算下來一個取餐呼叫器也要1500元至2500元，其實沒有很便宜。

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▲台灣通訊產品製造商「金阿波羅」，除了BB Call之外，還有台灣百貨公司常見的取餐呼叫器也是他們做的。（圖/PChome官網）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「沒想到取餐呼叫器也是他們家的！超級實用的東西」、「人家只是純粹的通訊公司，希望不要有人四處造謠」、「超實用的東西，美食街基本上都有買他家的產品」、「好意外，也是因為這個事件才知道這家公司」、「真是超實用的東西，BB Call事件金阿波羅老闆應該很傻眼。」

紐時稱真主黨購買台灣製BB Call遭以色列改造！業者：我們已經沒中東客人

根據《紐約時報》報導，不具名的官員指稱，真主黨購買台灣「金阿波羅」公司生產的BB Call之後，主要是該公司的「AP924」型號，此外真主黨也有購買其他3款型號的呼叫器，但在這批BB Call抵達黎巴嫩之前，以色列先行攔截並將其改造，在呼叫器電池旁放入爆炸性物質，並設置一個開關，疑用遠端引爆。

對於這樣的說法，《NOWnews》致電金阿波羅公司，內部人員表示，該產品只是一般非常普通的呼叫器，台灣還有在販售，目前也都還可以外銷，目前外銷的國家都為歐美等地，「已經沒有中東客人」，目前正在釐清狀況當中，稍晚會發聲明解釋清楚。

▲黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器（俗稱BB Call）週二（17）在全境發生爆炸，首都貝魯特在內多起爆炸事件造成超過百人受傷，其中還包含了伊朗駐黎巴嫩大使。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器（BB Call）昨（17）日在全境發生爆炸，造成11死、超過4000人輕重傷。（圖／美聯社／達志影像）

黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸！傳台灣製造　金阿波羅：我們沒中東客人

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