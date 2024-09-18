許家蓓父親許富男號稱「阿扁代言人」　涉嫌收賄千萬官司纏訟18年

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民進黨台北市議員許家蓓今（18）日清晨因癌症過世，享年48歲，消息傳出，讓不少政壇友人都感到詫異。許家蓓是民進黨創黨大老許富男獨生女，許富男曾任第8屆、第9屆台北市議員，並曾以「阿扁團隊議會代言人」自居，但卻涉嫌向廠商收賄千萬元，台灣高等法院4月更二審依不違背職務收受賄賂罪將許男判刑6年。今年82歲的許富男是民進黨創黨黨員，與前總統陳水扁關係密切，曾任陳水扁立委的服務處主任、陳水扁1994年競選市長東區總幹事，陳水扁當選市長時也曾任市府秘書。不過許富男2005年卸任議員後，2006年被指控在議員任內，收受千萬元賄款，替特定瀝青廠商護航，圍標大台北地區的道路重鋪工程，涉犯《貪污治罪條例》，但官司纏訟迄今18年仍未定讞。高院更二審判決指出，許富男1993年擔任議員時，為便利特定廠商圍標、綁標，以維護工程品質為由，要求市政府發包再生瀝青工程時，參與投標者需檢附「再生瀝青許可證」，藉此使參加廠商數量減少，由特定廠商順利得標。廠商允諾事成後，按道路工程再生瀝青噸數，每噸支付新台幣100元的酬謝（即權利金），許富男則於1993年12月間在市議會審理預算時，提出招標條件限制的要求，經台北市議會工務委員會於年度預算作成附帶決議。一審台北地院認定許富男觸犯收賄、藉勢勒索財物等罪，重判18年刑；高等法院4月更二審改認許富男僅收賄，且考量全案逾8年未能確定，依刑事妥速審判法減刑至6年。