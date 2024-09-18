48歲六月太狂了！考上台師大「還拿優秀研究生獎學金」　李易發聲

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▲六月拿到台師大EMBA優秀研究生獎學金，相當不容易。（圖／六月臉書）

▲▼六月2001年以《逆女》奪下第36屆金鐘獎單元劇最佳女主角獎，戲劇、主持領域表現亮眼。（圖／六月IG、AMY&SAMANTHA JEWELRY提供）

金鐘視后六月（蔡君茹）近年演出國片《月老》、電視劇《華燈初上》、《台北女子圖鑑》、《親愛壞蛋》等戲劇作品，主持節目《食尚玩家》，家庭與事業兼顧得宜，高中畢業就出道的她，始終遺憾沒能繼續升學，去年，六月以47歲之齡錄取台灣師範大學EMBA，今（18）日她透露，拿到優秀研究生的獎學金，老公李易驕傲地說：「很讚ㄟ！」今天一大早，六月在粉專發文，分享1年多的研究生生活，直說很開心可以再度當回學生，「除了拿到優秀研究生獎學金，沒想到，還當上了學生會會長，以及羽毛球社團的社長跟其他三個社團幹部」，她表示，這1年半過得多姿多彩，很榮幸能被台師大錄取，並秀出校長頒發的優秀研究生獎學金獎狀。六月表示，GF-EMBA的課程讓她學得到很多專業知識，從中國文物歷史、西洋文學藝術、設計思考、企業管理到團隊領導經營，課程豐富又精彩，不僅滋養她的內在，也豐富自己的生活，更結交一群志同道合的朋友，「未來，我會更努力進步自己～也推薦有夢想的你們可以來報考師大GF- MBA！」貼文一發布，老公李易立刻留言：「很讚ㄟ！」附上豎起大拇指的符號，六月回覆：「你才知道你娶到寶！」網友紛紛讚嘆：「太厲害啦」、「哇嗚～ 妳很棒」、「好優秀的六月」、「妳真的很強大！真的讓有孩子的媽媽看到，我們還是很有機會為自己努力，多麼重要！」