颱風最新動態整理！「葡萄桑、蘇力」包夾台灣　路徑、雨區出爐

颱風、低氣壓會在未來一週主導台灣天氣！目前位於琉球附近的葡萄桑颱風（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）將從台灣北方通過前往中國，而菲律賓附近的熱帶性低氣壓，預估今（18）日有機會增強為「蘇力颱風」，路徑將從台灣南方通過前往越南，中央氣象署提醒，從今天開始至下週，降雨範圍越來越廣，週末更是全台有雨。
葡萄桑颱風路徑往西 蘇力颱風即將生成
氣象署預報員徐仲毅指出，台灣附近目前處於大低壓帶，其中有2個熱帶系統正在發展，已經生成的葡萄桑颱風距離台灣1100公里，結構並不完整，未來朝西北方向進入琉球，再往中國浙江前進，強度維持在輕颱，葡萄桑明（19）日最靠近台灣，雖然沒有直接影響，但會替台灣帶來東北風，導致北部、東半部雲量較多，今明兩天降雨機率高。
菲律賓附近的熱帶性低氣壓則在通過率宋島後，緩緩往南海前進，最快今天下午至晚上成為颱風蘇力，後續路徑預估朝越南方向，徐仲毅說明，南海雖然海溫高，但垂直風切大，不利於颱風發展，因此蘇力最多就是輕颱，對台灣也沒有接影響，不過會替南台灣輸送一些水氣。
颱風連結大低壓帶 週末起全台有雨
徐仲毅提及，路徑上葡萄桑和蘇力都不會對台灣有直接影響，但兩者南北夾擊，並連接成一片大低壓帶，卻導致環境極不穩定。今天至明日白天，北部、東半部不定時有雨勢，北台灣降雨熱區在桃園以北，新竹以南則是多雲到晴，可能會有午後雷陣雨。
明天晚上至週五吹偏南風，整個南台灣都會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴、留意午後雷陣雨；週六至下週二天氣很差，低壓帶水氣不斷移入，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，甚至可能會有大雨出現，提醒民眾，下週在大低壓帶內，可能還會有颱風等熱帶系統發展，務必持續關注天氣預報。
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氣象署預報員徐仲毅指出，台灣附近目前處於大低壓帶，其中有2個熱帶系統正在發展，已經生成的葡萄桑颱風距離台灣1100公里，結構並不完整，未來朝西北方向進入琉球，再往中國浙江前進，強度維持在輕颱，葡萄桑明（19）日最靠近台灣，雖然沒有直接影響，但會替台灣帶來東北風，導致北部、東半部雲量較多，今明兩天降雨機率高。
菲律賓附近的熱帶性低氣壓則在通過率宋島後，緩緩往南海前進，最快今天下午至晚上成為颱風蘇力，後續路徑預估朝越南方向，徐仲毅說明，南海雖然海溫高，但垂直風切大，不利於颱風發展，因此蘇力最多就是輕颱，對台灣也沒有接影響，不過會替南台灣輸送一些水氣。
颱風連結大低壓帶 週末起全台有雨
徐仲毅提及，路徑上葡萄桑和蘇力都不會對台灣有直接影響，但兩者南北夾擊，並連接成一片大低壓帶，卻導致環境極不穩定。今天至明日白天，北部、東半部不定時有雨勢，北台灣降雨熱區在桃園以北，新竹以南則是多雲到晴，可能會有午後雷陣雨。
明天晚上至週五吹偏南風，整個南台灣都會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴、留意午後雷陣雨；週六至下週二天氣很差，低壓帶水氣不斷移入，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，甚至可能會有大雨出現，提醒民眾，下週在大低壓帶內，可能還會有颱風等熱帶系統發展，務必持續關注天氣預報。