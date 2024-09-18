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代理主席民調跟蔡壁如平分秋色　黃國昌：會做參考

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）在代理主席人選民調中，與前立委蔡壁如並列第一。（圖／記者李政龍攝，2024.09.18）
▲民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）在代理主席人選民調中，與前立委蔡壁如並列第一。（圖／記者李政龍攝，2024.09.18）
《鏡新聞》今（18）日公布最新民調顯示，有高達66.3%民眾認為民眾黨主席柯文哲涉案應辭黨主席或停黨權；而代理主席人選，則是由前立委蔡壁如跟黨團總召黃國昌兩人並列第一。黃國昌今天被媒體問及此事時不耐表示：「這家媒體所做的民調，我們會參考。」

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由於《鏡週刊》連日曝光檢廉偵辦柯文哲涉及京華城弊案進度，民眾黨極為不滿，質疑檢方跟特定媒體刻意帶風向。針對《鏡新聞》今天曝光的最新民調顯示，高達66.3%民眾認為民眾黨主席柯文哲涉案應辭黨主席或停黨權，甚至連民眾黨支持者都有4成3認同；以及代理黨主席人選由黃國昌跟蔡壁如居冠等結果。黃國昌今天低調不願多說，僅強調會做參考。

當記者補充說明，民調是委託大地民意研究公司協助調查後，黃國昌也僅重申：「對於鏡新聞委託大地公司所做的民調，我們會參考，謝謝。」

黃國昌也在記者會中再次表達對《鏡週刊》和台北地檢署的不滿，他痛批北檢之前以最快的方式偵結自己查自己的洩密，如果台北地檢署跟週刊繼續一搭一唱、唱雙簧，會讓社會大眾搞不清楚，到底是記者又在寫科幻小說，還是台北地檢署又在帶風向。

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