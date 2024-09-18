醫師是最後用BB Call的族群！蘇一峰揭露原因：全為保護這類患者

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黎巴嫩真主黨成員使用呼叫器（台灣俗稱的BB Call），並於當地時間9/17下午傳出爆炸消息，釀成至少9死、近3000人受傷。胸腔內科醫師蘇一峰今（18）日表示，醫師大概是最後一個使用BB Call的族群了，過去因部分舊型心臟節律器會受電波干擾，所以才使用BB Call以保護患者生命安全。蘇一峰表示，醫院之所以使用BB Call，是因為過去有部分舊型心臟節律器會受到電波干擾，因此才使用BB Call以保護患者生命安全。並感嘆表示，「醫師大概是最後一個使用BB Call的族群了」。同時，他指出，日本漫畫《醫龍》的第1集也有提到類似的情況，另外公視的影集《大醫院小醫師》劇中也是使用BB Call。不過自己只有在當見習醫師時，醫院有發BB Call。此文一出，也引發不少網友討論，有網友笑問「請問醫師當時也是用台灣製造的嗎」，也有網友指出，「台灣BB Call基地台已經都撤掉了，現在想用也不能用了」。另有網友分享自己的經驗提到，「以前收到call還要回電，常常護理師call完就去處理下一個病人，好不容易接電話，跟我說上一個病人血壓不到60，整個嚇死」。不過，雖有流傳手機電磁波會影響節律器功能，但食藥署過去曾出面闢謠表示，目前市面上的產品都已經過查驗核可，應該不至於發生異常。然而，近距離使用手機撥號、接聽或是連接網路時，仍會產生較強電磁波，的確有可能會對心臟節律器產生電磁干擾，短暫地停止運作或是無法正確運作刺激心臟跳動或去顫，而使患者短暫暴露於心搏過緩或心室纖維顫動等風險。食藥署提醒，手機電磁波影響心臟節律器的發生機率不高，但仍建議病友應將手機與身上裝置維持15到30公分的安全距離，避免放在上衣口袋或外套夾層中，接聽電話也應以心臟節律器的反側耳朵接聽。若有其他接聽電話或上網的手持裝置，如平板電腦等，也應遵循上述建議。此外，定期回診接受檢查，確保心臟節律、去顫裝置電力充足，並且運作正常。