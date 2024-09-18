守護孩童食安　邱議瑩籲嚴查成分不明中國「蠟瓶糖」

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近日台灣市面上開始出現成份、來源不清且有食安疑慮來自中國「蠟瓶糖」，立委邱議瑩今(18)日表示，她已正式行文衛福部，希望能在一個月內提出調查報告及是否有違規販售情形。也已聯絡高雄市長陳其邁，拜託市府能與衛福部合作，清查高雄的販售情況。邱議瑩更提到，與其購買來路不明的中國蠟瓶糖，不如支持高雄最優質的蜂蠟跟蜂蜜相關產品。立委邱議瑩今天在臉書發文指出，「蠟瓶糖」成份、來源不清的食品，在去年時，便已遭中國媒體質疑食安的產品。但近期在網購平台大量出現，宣稱是手工、蜂蠟，還配合許多抖音網紅宣傳，導致許多不知情的家長買給孩子吃。邱議瑩也在文中感謝衛福部次長林靜儀支持查驗，希望能在一個月內提出調查報告及是否有違規販售情形；並希望教育局能針對容易受到影響的國中小，進行宣導警示。邱議瑩也認為，與其購買來路不明的中國蠟瓶糖，不如支持高雄最優質的㊣蜂蠟跟蜂蜜相關產品，不只美味可口、更有雙重認證把關，品質有保障，絕對是居家必備好蜜，歡迎大家用新台幣支持並下架。