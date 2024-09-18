又有新低壓出現！美國估會變颱風　「路徑通過台灣」時間、影響曝

台灣附近的大低壓帶讓環境極度不穩定，東方的葡萄桑颱風將從台灣北部通過，南海也有熱帶性低氣壓，今（18）日有機會增強為「蘇力颱風」，而臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提醒，菲律賓東方又有「新低壓」逐漸組織，美國模式預估未來達颱風等級，且路徑以通過台灣機率最高，週末至下週二（9/21至9/24）全台降雨明顯，民眾請特別留意。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明（19）日開始，菲律賓東方的新低壓會逐漸組織起來，預計週末左右就會抵達台灣附近，歐美兩種模式針對路徑看法相近，以通過台灣機率最高，但在強度上兩者相當分歧，「歐洲模式認為頂多是普通低壓，美國模式則預估可達颱風等級。」
中央氣象署預報員劉宇其說明，菲律賓東西方各有一個低壓，原先兩個低壓應該逐漸整合成為「蘇力颱風」，不過該區域環境太差，導致兩個低壓「各自分家」，西邊的低壓明天將登陸越南，今天仍有幾會增強為颱風「蘇力」，而東方的低壓確實有成為颱風的可能，路徑往西北朝台灣靠近，需要特別觀察。
針對歐洲、美國兩個模式預報差異，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提到，「菲律賓附近垂直風切大，環境其實不好，美國模式的特性就是會把熱帶系統報的比較強，但我認為這個它頂多成為『熱帶性低氣壓』，變颱風機率較低。」
無論菲律賓東方的低壓是否變為颱風，可以確定的是，台灣週末起受其影響程度較大，劉宇其指出，這個低壓較強的環流在北側，往西移動時正好面對台灣，並吹偏南風，屆時中南部地區將會迎接較劇烈的降雨，其餘北台灣、東半部也會因為水氣較多，降雨機率提高，影響時間在週六至下週二。
劉宇其提醒，菲律賓東方的低壓路徑、強度都有待觀察，民眾只要先知道週末起降雨會變多，可以預作準備；至於葡萄桑颱風，近期移動速度很快，預估明天白天通過東海，傍晚左右在中國浙江附近登陸。
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中央氣象署預報員劉宇其說明，菲律賓東西方各有一個低壓，原先兩個低壓應該逐漸整合成為「蘇力颱風」，不過該區域環境太差，導致兩個低壓「各自分家」，西邊的低壓明天將登陸越南，今天仍有幾會增強為颱風「蘇力」，而東方的低壓確實有成為颱風的可能，路徑往西北朝台灣靠近，需要特別觀察。
針對歐洲、美國兩個模式預報差異，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提到，「菲律賓附近垂直風切大，環境其實不好，美國模式的特性就是會把熱帶系統報的比較強，但我認為這個它頂多成為『熱帶性低氣壓』，變颱風機率較低。」
無論菲律賓東方的低壓是否變為颱風，可以確定的是，台灣週末起受其影響程度較大，劉宇其指出，這個低壓較強的環流在北側，往西移動時正好面對台灣，並吹偏南風，屆時中南部地區將會迎接較劇烈的降雨，其餘北台灣、東半部也會因為水氣較多，降雨機率提高，影響時間在週六至下週二。
劉宇其提醒，菲律賓東方的低壓路徑、強度都有待觀察，民眾只要先知道週末起降雨會變多，可以預作準備；至於葡萄桑颱風，近期移動速度很快，預估明天白天通過東海，傍晚左右在中國浙江附近登陸。