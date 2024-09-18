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黎巴嫩真主黨爆炸呼叫器、疑來自台灣！士林地檢署：國安專組偵辦

記者林盈君／綜合報導

▲黎巴嫩真主黨使用的呼叫器17日在全國多處同時引爆，造成大量死傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎巴嫩真主黨使用的呼叫器17日在全國多處同時引爆，造成大量死傷。（圖／美聯社／達志影像）
黎巴嫩當地時間週二（9/17）下午，發生真主黨成員攜帶的呼叫器（BB Call）裝置集體爆炸事件，造成近3千人死傷，消息震撼全球。而真主黨使用的呼叫器（BB Call），疑來自台灣金阿波羅公司，對此，士林地檢署表示，已將此案分案，交由國安專組偵辦，希望盡速釐清事實，若有涉及不法，將依法嚴處。

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據路透社報導，有黎巴嫩官員稱，以色列情報機構在數月前，於這批台灣廠商「Gold Apollo」生產的呼叫器內，植入爆炸和遠距遙控裝置。金阿波羅董事長許清光表示，呼叫器並非台灣製造，只是貼上「Gold Apollo」（金阿波羅）的品牌商標，是代理商在黎巴嫩的工廠做的產品，內部人員也再三澄清「絕對不是台灣製造的」，不滿無端遭捲入恐攻，揚言將跨國提告。

根據金阿波羅發出的聲明指出，代理製造的品牌為BAC公司，金阿波羅和該公司長期進行貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，金阿波羅授權BAC公司在特定區域使用金阿波羅品牌商標進行產品銷售，但產品的設計與製造都由BAC公司負責，此外，報導中提到呼叫器的機種AR-924皆為BAC公司生產並銷售的產品，金阿波羅發並沒有提供品牌授權，與該產品的設計和生產無關。

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