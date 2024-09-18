快訊／黎巴嫩真主黨「BB Call」全境爆炸！至少釀9死、近3千人傷

《金牌特務》9年前已神預言？BB Call爆炸從這些知名電影學來的！

記者蘇詠智／綜合報導

▲《金牌特務》的情節中已經有類似黎巴嫩爆炸案的操作方式，有如幕後主使者的教科書。（圖／摘自IMDb）
▲《金牌特務》的情節中已經有類似黎巴嫩爆炸案的操作方式，有如幕後主使者的教科書。（圖／摘自IMDb）
驚動全球的黎巴嫩爆炸事件，「紐約時報」稱真主黨成員身上的BB Call呼叫器，在生產製造階段就遭以色情報組織「摩薩德」滲入，並在裡面裝上爆炸性材料的面板，可以遠端引爆，直指以色列是此事件的幕後主使者。雖然真相如何，尚未完全釐清，但類似的手段早在歐美大片如《金牌特務》、《ID4:星際終結者》出現，這些片子成了「另類教材」。

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《金牌特務》9年前就神預言爆炸事件　情報單位教科書？

疑似以色列主導的這次爆炸事件，最明顯類似的場面在9年前的《金牌特務》中，不但有透過手機SIM卡發射出影響人體大腦中樞神經的電磁波，使持有者和旁觀者失去理智、只能任憑操控，又有透過植入人腦的自爆裝置，讓所有裝了晶片的人一一因頭部爆炸身亡。儘管BB Call已經是手機出現後嚴重被汰換的較低階通訊裝置，然而摩薩德不排除將兩段情節融會貫通，想出「透過BB Call遠端引爆」的妙招。

▲遠端爆炸讓人腦袋開花，在《金牌特務》裡早就有此情節。（圖／摘自IMDb）
▲遠端爆炸讓人腦袋開花，在《金牌特務》裡早就有此情節。（圖／摘自IMDb）
小裝置滅全團　源自經典小說內容

而利用有強大殺傷力的裝置一次造成敵方的慘重傷亡，在《ID4:星際終結者》最後，地球人用電腦病毒讓外星人防護罩失效，使得他們頓失優勢，終於被殲滅。這個點子源自經典的科幻小說「世界大戰」，外星人雖有科技上的強大力量，卻反而被地球的細菌、病毒所噬而身亡。

▲《ID4:星際終結者》威爾史密斯扮演飛行員，送科學家傑夫高布倫上外星人太空船內植入電腦病毒，打敗入侵者。（圖／摘自IMDb）
▲《ID4:星際終結者》威爾史密斯扮演飛行員，送科學家傑夫高布倫上外星人太空船內植入電腦病毒，打敗入侵者。（圖／摘自IMDb）
任何物品都能變炸彈　好萊塢影片早就實現

1990年代好萊塢一度流行「爆炸」為主題的影片，除了有《致命武器3》炸掉大樓的大場面，或是《捍衛戰警》炸彈裝在公車上的速度感為主，也有席維斯史特龍在《魔鬼專家》中把炸彈裝在一堆意想不到物品內的花俏安排，有可能是BB Call裡裝炸彈的靈感。

▲《魔鬼專家》席維斯史特龍飾演的爆破專家能把炸彈裝在任何物品中。（圖／摘自IMDb）
▲《魔鬼專家》席維斯史特龍飾演的爆破專家能把炸彈裝在任何物品中。（圖／摘自IMDb）

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