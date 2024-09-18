遺憾未能保護香港自由　美前國務卿蓬佩奧：盼美為台灣做更多

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美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近來在一場智庫研討會發表講話時，提到了香港2020年「陷落」，而他最大的遺憾之一是未能在國務卿任內為保護香港自由做更多，並祈禱美國能繼續為台灣做更多和更好的努力。根據《美國之音》報導，在川普政府時期擔任國務卿的蓬佩奧17日上午於華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉辦的研討會中發表公開講話，並表達對來到華盛頓為台灣加入聯合國一事進行倡議的台灣聯合國協進會（The Taiwan United Nations Alliance, TAIUNA）代表團的支持。蓬佩奧在談話中表示，他擔任國務卿時，對台政策是以「認清台灣從來不是中國一部分」為前提開展，而首要工作之一，就是「盡可能將台灣從北京為美中關係設定的框架中脫鉤」，讓中國無法在與美國的所有協商中以台灣作為主要議題。蓬佩奧回憶道，因為在所有美國要中國官員列明的重要事項中，「沒有一次他們不提台灣，這是他們清單上第一優先的事情，而且也經常是他們清單上第二、第三、第四和第五件事情」。蓬佩奧表示，現實就是台灣是獨立、自由、主權的國家。在中共治下的任何地區、人民及民族都無法保留權利及自由。香港陷落時，美國只發表了簡單聲明香港不再擁有1984年獲承諾的高度自治，卻未保護香港最核心的自由。蓬佩奧稱，「我們無法為香港人民做更多，那是我在國務卿任期內最遺憾的事情之一。」因此他祈禱能夠為台灣及台灣人民做更多，台灣作為一個有主權、驕傲及獨立國家的事實是每一個美國人都應該輕易理解的。蓬佩奧也呼籲更多美國資深官員加入他的行列訪台，因為這會引起關注、激怒中共，使北京叫囂威脅等，但這種清晰路線將促使世界接受台灣是主權獨立國家的事實。蓬佩奧也重申，美國對台灣的防衛承諾是「長期、深厚且堅定的」。他說，無論美國11月大選結果如何、是誰入主白宮，一旦2025年一月來到，他有信心美國對台灣的承諾將會繼續維持，美國在地區的朋友、同盟與夥伴也會加入美國這項重要工作。蓬佩奧說，「當我們這麼做時，中共將見到這個荒謬的、他們正在採取破壞台灣政治經濟的努力是愚蠢、沒有道理、不真實，也不符合台灣人民意願的。」他更進一步說，當大家能夠集體做出正確行動時，就能有一個和平、繁榮的地區，也能使全球比今日更加穩定。