外資續賣近160億！台股賣壓重、終場跌171點　失守月、半年線

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台北股市休市一日後，今（18）日開盤下跌36.54點、來到21813.54點，不過盤中一度有買盤追價力道，拉抬指數一度翻紅、來到21859.16點，不過台積電盤中無力，拖累指數再翻黑，尾盤遇到台指期結算的爆量賣壓，終場下跌171.24點或0.78%，收在21678.84點，日K結束連3紅，月線得而復失，失守半年線成交量為3280.55億元；其中三大法人合計賣超170.71億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超159.24億元；投信「連23買」，今日買超40.77億元；自營商（自行買賣）「連2賣」賣超52.24億元，合計三大法人賣超170.71億元。聯準會昨日開始為期兩天的貨幣政策會議，預計聯準會將在會議結束後宣布降息，觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨日漲多跌少，不過台積電ADR昨日逆勢走跌，拖累台北股市休市一日後，今日開盤下跌36.54點、來到21813.54點，不過盤中一度有買盤追價力道，拉抬指數一度翻紅、來到21859.16點，不過台積電盤中無力，拖累指數再翻黑，尾盤遇到台指期結算的爆量賣壓，終場下跌171.24點或0.78%，收在21678.84點，日K結束連3紅，月線得而復失，成交量為3280.55億元。中小型股相對撐盤，不過午盤過後擋不住賣壓，櫃買指數開高走低，終場收在最低點263點，下跌2.08點或0.78%，日K結束連4紅，月線同樣得而復失。電子成交比重維持在6成以上、來到61.1%。權值股全數走低，台積電以945元開出、下跌2元，盤中一度翻紅走高，來到948元，不過不敵賣壓翻黑，最低一度失守5日線，終場下跌6元或0.63%，收在941元，日K連3黑，5日線失而復得，拖累大盤指數就有47點；鴻海賣壓更重，以179元開出、下跌2元，終場下跌7元或3.87%，收在174元，日K拉出長黑K棒，一口氣摜破5日、10日以及月線，拖累大盤指數就有31點；聯發科終場下跌25元或2.21%，收在1105元，拖累大盤指數就有13點。今日個股成交量排行榜前五名：新光金、中信金、群創、永光、鴻海；個股成交量排行榜前五名：台積電、鴻海、新光金、聯發科、萬潤。