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呼叫器爆炸釀9死、3千人受傷！金阿波羅再發聲明：設計與生產無關

記者林莞茜／綜合報導

▲黎巴嫩發生大規模BB Call爆炸事件，造成近三千人死傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎巴嫩發生大規模BB Call爆炸事件，造成近三千人死傷。（圖／美聯社／達志影像）
黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（俗稱BB Call），在本（9）月17日發生集體爆炸事件，造成9死近3千傷，而此批呼叫器來自台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅），稍早金阿波羅公司二度發布聲明，強調授權BAC公司在特定區域內，使用我司品牌商標進行產品銷售，但產品的設計與製造均由BAC公司負責「與該產品的設計與生產無關」。

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以下為金阿波羅公司聲明全文：

金阿波羅公司與BAC CONSULTING KFT. 公司 ( SZONYI UT 33/A., 1142 BUDAPEST, HU，以下簡稱BAC)，建立長期的貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，我司授權BAC公司在特定區域內使用我司品牌商標進行產品銷售，但產品的設計與製造均由BAC公司負責。

​針對此次媒體報導中的呼叫器機種AR-924，我司澄清此機種屬於BAC公司生產並銷售的產品，我司僅提供品牌商標授權，與該產品的設計與生產無關。我司始終遵循相關法規，並與合作夥伴保持透明合規的合作關係。

金阿波羅股份有限公司

2024年9月18日 台灣時間 13點40分發布

▲金阿波羅公司聲明稿。（圖／翻攝自金阿波羅公司臉書粉絲專頁）
▲金阿波羅公司聲明稿。（圖／翻攝自金阿波羅公司臉書粉絲專頁）
金阿波羅董事長許清光也接受訪問，澄清該呼叫器並非台灣金阿波羅所製造，爆炸的機型為「貼牌機」，是代理商在黎巴嫩的工廠製造後貼上「Gold Apollo」（金阿波羅）的Logo，確定百分百不是台灣製造，且該代理商在台灣有辦事處，事發之後金阿波羅也表示會跨國提告，許清光本人更是爆氣說「被害死了」。

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