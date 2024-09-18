江國賓摟前妻抱現任！反派演太多被阿嬤砸橘子　自嘲：我面惡心善

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▲何依霈這次飾演千金大小姐。（圖／記者李政龍攝）

江國賓、潘柏希、苗真、陳柏渝和何依霈今（18）日出席三立八點檔《願望》卡司發布會，陳柏渝首次跟江國賓合作，笑說第一次見到江國賓還緊張到發抖，何依霈和潘柏希竟也有感，何依霈說以前還被江國賓說過台語不標準，很像越南口音，江國賓則自嘲是面惡心善，過去因為反派演太多，還曾在路上被阿嬤丟橘子說：「壞人！」讓他好無奈。江國賓在《願望》中周旋在現任苗真和前妻陳柏渝之間，他笑說：「齊人之福好吵，因為她們都是拉高分貝在說話。」陳柏渝表示這是第一次跟江國賓對戲，劇中對前夫是又愛又恨，她感覺江國賓好霸氣，記得第一次拍宣傳照時，看到江國賓還手發抖，沒想到話一出其他藝人也有共識，何依霈就笑說當時自己也是，由於台語不輪轉，跟江國賓對戲也會緊張發抖，江國賓說：「當年何依霈皮膚很黑，說台語腔調又怪，所以我才說她是台灣腔還是泰國腔！」江國賓這次飾演的自私男人，他形容是「笑面虎」，觀眾頗有共鳴，他也知道自己角色會被罵，所以平時都會去PTT或Dcard看網友留言，最近還有觀眾直接留言「混蛋」二字，他說如果有人身攻擊的留言，他自己一定會親上線回應：「因為一定要表達清楚自己的立場。」他記得以前網路不發達時，他去黃昏市場掃街，當時就會有阿嬤直接朝他丟橘子，江國賓只覺得觀眾太入戲了，他說自己只是面惡心善，平時拍完戲自己都會去吃素，有時即使戴著口罩，只要一說台語還是會被民眾發現：「所以我現在出去都盡量說國語，比較有落差！」而何依霈這次飾演江國賓的女兒，有人笑說他們長得還真有點像，她開玩笑說這次終於演出真正的千金大小姐，感情上是勇敢追愛，她說就把自己當成男版江國賓來演，這次也難得和親妹妹羅巧倫再度合演，看到羅巧倫的壞不斷被網友攻擊，她也是勸妹妹不要去網友留言，免得影響自己心情。