搭私人飛機去美國玩？印尼總統幼子被調查　非官職還帶妻子引熱議

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▲印尼總統佐科威的家人陸續遭到反腐機構調查。（圖／美聯社／達志影像）

印尼總統佐科威（Joko Widodo）幼子最近陷入貪腐風波，因為他並非政府官職，但卻和妻子在8月搭乘私人飛機前往美國，引發外界關注，他也在17日主動赴印尼肅貪委員會（KPK）解釋。綜合印尼媒體報導，佐科威的小兒子印尼團結黨（PSI）主席卡桑（Kaesang Pangarep）8月因搭乘私人飛機出國，遭投訴可能收受不當餽贈，且該奢侈行為也讓民眾感到憤怒，人民想知道他是否用人民的納稅錢享受假期。由於卡桑的妻子將這次美國旅行的細節在Instagram上公開，引發人民的憤怒。卡桑8月底遭印尼反貪污協會（MAKI）的協調員博雅明（Boyamin Saiman）和雅加達國立大學（UNJ）講師巴德倫（Ubeidilah Badrun）檢舉，因搭乘豪華私人飛機到美國，可能涉嫌不當餽贈。另外，佐科威的女婿、棉蘭市市長巴比（BobbyNasution）日前也因搭乘私人飛機遭檢舉，肅貪委員會正在調查中。肅貪委員會將有30天的時間來處理卡桑的供述，並判斷贈禮是否是國家所有，若確定贈禮屬於國家資產，他就必須支付此趟旅行的交通費用。卡桑17日指出當時是搭乘朋友的私人飛機到美國，反駁貪污指控，他向媒體表示雖然他不是政府人員，但仍主動到肅貪委員會，這是作為一名良好公民的行為，並強調「沒有收到肅貪委員會的傳票」。