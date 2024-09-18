名人救災捐款偷灌水！越南官方公開萬頁明細　金額修圖被抓包

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颱風摩羯（Yagi）造成越南嚴重災情，政府鼓勵名人和網紅響應捐款，卻有人「修圖做假帳」，將捐款金額修改成好幾十倍甚至百倍，只為了博得好名聲或流量，沒想到越南官方直接公開萬頁捐款明細，引發民眾議論。截至昨（17日）晚間，越南統計全國已有291人死亡、38人失蹤。由越南共產黨所領導的統戰組織「越南祖國陣線」近期呼籲大眾捐款，許多企業和個人響應，卻出現名人造假事件。《越南勞動報（Lao Dong）》報導，從9月12日晚間開始，許多名人及網紅被抓包捐款造假，誇大了他們的捐款金額。擁有120萬粉絲的TikToker范越英（Pham Viet Anh）被揭發實際只捐款100萬越南盾（約新台幣1290元），但他發布的截圖顯示的捐款金額卻是2000萬越南盾，（約新台幣25800元），直接誇大20倍。由於政府單位公開了捐款明細，引發網友湧入他的社群平台留言，讓他最終出面道歉。他表示：「由於自己的不成熟和愚蠢，我修改了捐款金額並分享到社群媒體上。這種行為是應該受到譴責和批評的。」另一名在電子投資領域頗有名氣的人物則發布了一張轉帳1億越南盾的收據，還留言寫下「給予不會消失」。然而，實際上他只捐了1萬越南盾，相當於灌水1萬倍。在被網友攻擊後，他已將個人頁面鎖起來。越南祖國陣線網站資訊顯示，截至16日下午5時，收到的捐款已經達到1兆2360億越南盾，並將持續發布捐款明細、公開對帳。這是首次越南官方組織公開且透明化捐款的詳細資訊，引發民眾的讚許。