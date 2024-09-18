逾千名學生漏夜逃命！泰國北方大學淹水　洪水淹到學校屋頂

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▲救難人員搭救部份學生逃離。（圖／翻攝自X）

颱風摩羯（Yagi）重創菲律賓、越南北部和中國海南地區，而泰國北方也受到颱風和季節性暴雨影響，陷入30年以來最慘的洪災，部份大學甚至「被滅頂」，17日洪水淹到教室屋頂，在宿舍的學生凌晨爬起來連夜逃命。根據《泰國世界日報》，泰國北部帕夭府因暴雨發生山洪，當地大學深夜被水淹，逾千名學生緊急逃難，有學生爬到屋頂等待救援，甚至有學生衣服還來不及穿就倉皇逃命。17日凌晨暴發山洪，洪水導致帕夭大學校園和宿舍被淹，多輛汽車和摩托車被急流衝走，積水近乎要淹過大學建築物，超過千名學生起床逃難。有學生逃到屋頂避難，也有學生來不及逃走被困在房間內。有學生逃命時什麼都沒有帶，穿上衣服後就離開宿舍，甚至有學生赤裸著上身逃走。帕夭府多個區域星期一（16日）深夜開始下大雨，星期二（17日）凌晨暴發山洪，帕夭大學前面的河流在約凌晨3點積水成災，街道被水淹，水迅速淹入大學，水深至少一公尺。帕夭府當地政府指示各負責單位必須全力援救，也要評估災情狀況，做好防災。帕夭直轄區市長尼功透露，許多大學生透過大學群組求援，當地和清萊府各援救單位已到災區進行援助。大學已經安排學校前方的舊教學樓作為學生臨時庇護中心，也協調了飲食安排。