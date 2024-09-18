怪奇比莉表態力挺賀錦麗！繼泰勒絲後又一大咖明星支持

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美國總統大選即將於11月初投票，繼流行天后泰勒絲（Taylor Swift）表態支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）後，在IG擁有1.1億位粉絲的知名歌手怪奇比莉（Billie Eilish），也在美國時間17日的選民登記日當天公開發聲力挺賀錦麗，並提醒大家記得去登記投票。怪奇比莉與製作人哥哥一同在IG影片中表示，「我們的選擇很明確，我們將投票給賀錦麗、華茲」。怪奇比莉接著解釋自己支持賀錦麗的原因，是因為在墮胎、環境保護和民主方面的立場與賀錦麗相同，認為賀錦麗是位穩重且有能力的領導人，怪奇比莉也提醒大家記得去登記投票。出生於2001年的怪奇比莉從小就在家上學，11歲時就開始嘗試自己創作，而14歲時，她與哥哥合作的歌曲《Ocean eyes》讓她瞬間走紅，生涯至今已經拿過7項葛萊美獎、2項全美音樂獎、2項金氏世界紀錄、3項MTV音樂錄影帶大獎、3項全英音樂獎、2項金球獎、2項奧斯卡獎，是最年輕的「三冠王」（葛萊美獎、金球獎、奧斯卡獎），被譽為「地表最強00後」。泰勒絲表態支持賀錦麗後讓民主黨聲勢大振，不過，民調機構輿觀（YouGov）14日發布的最新民調顯示，只有8％選民表示，泰勒絲對賀錦麗的支持，會讓他們「可能」或「很可能」因此投票給賀錦麗。反之有約莫20％的受訪者得知泰勒絲表態後，表示更不可能投票給賀錦麗。此外，有超過66％的人認為，泰勒絲的立場不會左右他們在選舉中做出的選擇。泰勒絲、怪奇比莉等大咖明星相繼表態支持賀錦麗，但是到底會對選情帶來多大影響，仍待觀察。川普副手范斯（J.D. Vance）就曾表示，欣賞泰勒絲的音樂，但不認為大多數美國人投票會受到泰勒絲的影響，無論他們是不是泰勒絲的粉絲。范斯指出泰勒絲已經是億萬富翁，「我認為，她和大多數美國人的利益和煩惱從根本上脫節」。