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熱帶性低氣壓出現！氣象署：最快明生成颱風　最新預估路徑出爐

記者張志浩／綜合報導

▲葡萄桑颱風持續往中國移動，南海則出現近期第2個熱帶性低氣壓TD18，最快明（19）日增強為颱風。（圖／中央氣象署）
▲葡萄桑颱風持續往中國移動，南海則出現近期第2個熱帶性低氣壓TD18，最快明（19）日增強為颱風。（圖／中央氣象署）
葡萄桑颱風持續將通過台灣北部海域登陸中國，中央氣象署指出，南海附近今（18）日下午又出現新的「熱帶性低氣壓TD18」，預估最快明（19）日增強為颱風，路徑將往中南半島方向前進，對台灣沒有直接影響，但外圍環流的水氣會移入台灣，各地降雨機率提高。

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氣象署預報員劉宇其說明，菲律賓附近有兩個熱帶性低氣壓，原先兩個低壓應該逐漸整合成為「蘇力颱風」，不過該區域環境太差，導致兩個低壓「各自分家」，原本的TD17明天將登陸越南，近期有減弱趨勢，因此成為颱風的機率較低，而東方的熱帶性低氣壓下午出現後，預估最快明天成為颱風。

▲南海附近另一個低壓今（18）日下午又出現新的「熱帶性低氣壓」，氣象署預估明（19）日有機會增強為颱風。（圖／中央氣象署）
▲南海附近另一個低壓今（18）日下午又出現新的「熱帶性低氣壓」，氣象署預估明（19）日有機會增強為颱風。（圖／中央氣象署）
無論熱帶性低氣壓TD18是否變為颱風，可以確定的是，台灣週末起受還是會受到大低壓帶影響，劉宇其指出，菲律賓東方還有低壓活動，它較強的環流在北側，往西移動時正好面對台灣，並吹偏南風，屆時中南部地區將會迎接較劇烈的降雨，其餘北台灣、東半部也會因為水氣較多，降雨機率提高，影響時間在週六至下週二。

劉宇其提醒，明天葡萄桑颱風來到東海南部、浙江海面，它的外圍水氣仍會為桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖帶來降雨，其它地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，週五吹偏南風，整個南台灣都會有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴、留意午後雷陣雨。

▲台灣未來一週受到葡萄桑、蘇力颱風以及大低壓帶影響，各地降雨機率都較高，民眾外出務必攜帶雨具。（圖／中央氣象署）
▲台灣未來一週受到葡萄桑、蘇力颱風以及大低壓帶影響，各地降雨機率都較高，民眾外出務必攜帶雨具。（圖／中央氣象署）

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