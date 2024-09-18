熱帶性低氣壓出現！氣象署：最快明生成颱風　最新預估路徑出爐

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▲南海附近另一個低壓今（18）日下午又出現新的「熱帶性低氣壓」，氣象署預估明（19）日有機會增強為颱風。（圖／中央氣象署）

▲台灣未來一週受到葡萄桑、蘇力颱風以及大低壓帶影響，各地降雨機率都較高，民眾外出務必攜帶雨具。（圖／中央氣象署）

葡萄桑颱風持續將通過台灣北部海域登陸中國，中央氣象署指出，，預估最快明（19）日增強為颱風，路徑將往中南半島方向前進，對台灣沒有直接影響，但外圍環流的水氣會移入台灣，各地降雨機率提高。氣象署預報員劉宇其說明，菲律賓附近有兩個熱帶性低氣壓，原先兩個低壓應該逐漸整合成為「蘇力颱風」，不過該區域環境太差，導致兩個低壓「各自分家」，無論熱帶性低氣壓TD18是否變為颱風，可以確定的是，台灣週末起受還是會受到大低壓帶影響，劉宇其指出，菲律賓東方還有低壓活動，它較強的環流在北側，往西移動時正好面對台灣，並吹偏南風，，影響時間在週六至下週二。劉宇其提醒，明天葡萄桑颱風來到東海南部、浙江海面，它的外圍水氣仍會為桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖帶來降雨，其它地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，