「葡萄桑」颱風一日狂奔千里水路不減速！中國預測明傍晚浙江登陸

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輕度颱風葡萄桑持續朝中國逼近，今日下午已抵達日本那霸東南方海域，且速度極快，台灣中央氣象署預報顯示，葡萄桑過去移動時速53公里，速度之快極為罕見；根據中國中央氣象台預測，颱風將於19日下午到晚上在浙江沿海登陸，等於一日就狂衝約一千公里。根據中媒澎湃新聞報導，葡萄桑颱風的移動速度極快，明日預計將為浙江、上海、安徽、江蘇帶來風雨，預計該地山區最大累計降雨量200～300毫米。中國中央氣象台於今天上午6時發布颱風藍色預警，並預計於19日下午到晚上之間在浙江玉環至象山一帶沿海登陸，由於葡萄桑緊接在貝碧佳颱風後登陸，風雨可能掃過先前受災區域，中國地方政府不敢輕忽。中國的颱風藍色預警是指在未來24小時內可能受到熱帶低壓影響，平均風力達6級以上，或陣風達7級以上；若是已經受到熱帶低壓影響，平均風力為6至7級，或陣風達7至8級且持續。中國颱風預警訊號由弱到強分為藍、黃、橙、紅等4個等級。葡萄桑颱風預計今日到明日將直衝一千公里，中國天氣網氣象分析師信欣指出，昨天8時到今天15時，葡萄桑31小時直線距離大約就已達到1283.4公里（41.1公里／小時）。