台中製造業精實計畫成果發表 產官學見證產業升級與轉型

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲製造業產業精實計畫成果發表會產官學各界齊聚一堂，致力提升產業競爭力。（圖／台中工策會提供）

▲潭雅神協進會黃耀德理事長盼協助在地企業在國際舞台嶄露頭角。（圖／台中工策會提供）

臺中市盧秀燕市長重視產業升級及缺工問題，跨局處委由教育局及經發局致力輔導製造業轉型升級，今（18）日舉辦「臺中市製造業產業精實計畫」成果發表會，並攜手TYS潭雅神工業廠商協進會，以「精實製造 產學落實」為主題，邀集產業先進領袖聚首交流，共同分享製造業升級的智慧與經驗。工策會黃于珊總幹事表示，製造業為臺中經濟發展的重要支柱，推動製造業的精實化是當務之急，因此盧市長大力支持此次產業精實計畫，藉由市府力量凝聚產官學三方，見證製造業轉型與升級的經驗，更向外界展示臺中的產業實力，市府將持續支持並提供更多資源，幫助在地企業提升生產力和國際競爭力。黃總幹事說明，今日成果發表會可以說是「全臺首創」，感謝潭雅神廠協會參與本計劃的企業不藏私的分享，藉由產官學界三方合作，整合各界資源，推動產學合一，一方面幫助技職體系的學子得到產業最先進的訊息，二方面在產業界最重視的「降低成本、提高品質、加快交期」三大痛點上改善。教育局高中職教育科科長李真鈴表示，「臺中市製造業產業精實計畫」透過產業界的實務經驗編輯成30本教材，銜接學校教育與職場實務上的落差與不足，透過各家廠商實務經驗的傳承，期待技職體系學子「畢業即就業」，一畢業與職場無縫接軌，成為企業即戰力。潭雅神廠協會理事長黃耀德說明，本計劃目標透過精實生產提高整體產業效率，降低成本，今日久昌工業林逸政經理、力勁機械林孟聰總經理分享成功案例，盼能幫助整體產業在製造業快速發展及轉型的壓力下，創造更多的合作機會，助在地企業在國際舞臺上嶄露頭角。工策會說明，此次領頭羊的30冊產學入門教學手冊，著重在基礎製程、零組件及自動化等三大類別，未來除了增加其他領域的撰寫，也會使用AI科技讓更多學生及公司新手藉由線上學習，更快熟悉工廠相關作業，成為產業即戰力。