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台中製造業精實計畫成果發表 產官學見證產業升級與轉型

記者金武鳯/台中報導

▲製造業產業精實計畫成果發表會產官學各界齊聚一堂，致力提升產業競爭力。（圖／台中工策會提供）
▲製造業產業精實計畫成果發表會產官學各界齊聚一堂，致力提升產業競爭力。（圖／台中工策會提供）
臺中市盧秀燕市長重視產業升級及缺工問題，跨局處委由教育局及經發局致力輔導製造業轉型升級，今（18）日舉辦「臺中市製造業產業精實計畫」成果發表會，並攜手TYS潭雅神工業廠商協進會，以「精實製造 產學落實」為主題，邀集產業先進領袖聚首交流，共同分享製造業升級的智慧與經驗。

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工策會黃于珊總幹事表示，製造業為臺中經濟發展的重要支柱，推動製造業的精實化是當務之急，因此盧市長大力支持此次產業精實計畫，藉由市府力量凝聚產官學三方，見證製造業轉型與升級的經驗，更向外界展示臺中的產業實力，市府將持續支持並提供更多資源，幫助在地企業提升生產力和國際競爭力。


▲製造業產業精實計畫成果發表會產官學各界齊聚一堂，致力提升產業競爭力。（圖／台中工策會提供）
▲製造業產業精實計畫成果發表會產官學各界齊聚一堂，致力提升產業競爭力。（圖／台中工策會提供）
黃總幹事說明，今日成果發表會可以說是「全臺首創」，感謝潭雅神廠協會參與本計劃的企業不藏私的分享，藉由產官學界三方合作，整合各界資源，推動產學合一，一方面幫助技職體系的學子得到產業最先進的訊息，二方面在產業界最重視的「降低成本、提高品質、加快交期」三大痛點上改善。

教育局高中職教育科科長李真鈴表示，「臺中市製造業產業精實計畫」透過產業界的實務經驗編輯成30本教材，銜接學校教育與職場實務上的落差與不足，透過各家廠商實務經驗的傳承，期待技職體系學子「畢業即就業」，一畢業與職場無縫接軌，成為企業即戰力。

▲潭雅神協進會黃耀德理事長期盼幫助在地企業在國際舞台上嶄露頭角。（圖／台中工策會提供）
▲潭雅神協進會黃耀德理事長盼協助在地企業在國際舞台嶄露頭角。（圖／台中工策會提供）
潭雅神廠協會理事長黃耀德說明，本計劃目標透過精實生產提高整體產業效率，降低成本，今日久昌工業林逸政經理、力勁機械林孟聰總經理分享成功案例，盼能幫助整體產業在製造業快速發展及轉型的壓力下，創造更多的合作機會，助在地企業在國際舞臺上嶄露頭角。

工策會說明，此次領頭羊的30冊產學入門教學手冊，著重在基礎製程、零組件及自動化等三大類別，未來除了增加其他領域的撰寫，也會使用AI科技讓更多學生及公司新手藉由線上學習，更快熟悉工廠相關作業，成為產業即戰力。

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