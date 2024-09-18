到底是誰製造爆炸BB Call？匈牙利廠商BAC被點名後急否認：搞錯了

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黎巴嫩真主黨成員攜帶的呼叫器（pager，俗稱BB Call），17日發生大規模連環爆炸事件，造成至少11死、4000人受傷。該呼叫器一度傳出來自台灣廠商「Gold Apollo」金阿波羅，但金阿波羅否認參與製造，稱是授權給匈牙利布達佩斯BAC公司（BAC Consulting）生產，不過被點名後，BAC的執行長巴索尼–艾齊迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）也否認製造這批BB Call，稱是外界搞錯了。台灣「金阿波羅」因貼牌捲入黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案件，董事長許清光今（18）日數度出面澄清，公司也發出聲明稿表示，這款呼叫器是由合作廠商「BAC CONSULTING KFT. 公司」製造生產，公司地址位在匈牙利的布達佩斯。金阿波羅說僅提供品牌商標授權，產品的設計與製造均與金阿波羅無關。在金阿波羅聲明後，BAC立即成為關注焦點，而執行長巴索尼–艾齊迪亞科也在接受美國《NBC News》電話訪問時澄清，強調公司雖與金阿波羅有合作，但僅是中間人，並未參與製造生產，「我想你搞錯了」。《NBC News》報導指出，呼叫器爆炸案讓中東局勢更加混亂，目前以色列官方並未承認犯案，美國官員也表示不知情、並未參與其中。