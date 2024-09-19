哈馬斯高官：自己土地自己決定　準備好長期抗戰

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（中央社記者施婉清開羅18日專電）統治加薩的哈瑪斯兩名高官近日表示，已為加薩做好「持久戰」準備，並已獲得地區盟友的支持，擁有充足資源，可與以色列進行長期抗爭；且堅稱，巴勒斯坦人將自己決定如何安排自己的領土。埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）新領導人辛瓦（Yahya Sinwar）16日發出一封信給葉門盟友，信中指出：「我們已經準備好，要來打一場長期消耗戰」。辛瓦在信中另稱，以哈戰爭即將滿週年，加薩以及其他包括黎巴嫩和伊拉克在內，伊朗所屬的區域結盟組織，將會「打消以色列的政治念頭」。哈瑪斯高官哈姆丹（Osama Hamdan）日前告訴法新社說，儘管遭受部分損失，但哈瑪斯組織仍有強大力量能夠繼續戰鬥，並會招募新血輪來取代已被殺的武裝人員。哈瑪斯另一名高官，僑民辦公室負責人馬夏艾（Khaled Meshaal）17日告訴「紐約時報」，哈瑪斯在這場以哈戰爭中已占上風，且當戰爭結束後，該組織也將在加薩地區發揮決定性作用。「紐約時報」稱，馬夏艾是哈瑪斯政治辦公室最高層領導人物之一，也是組織戰略決策關鍵人員。馬夏艾認為以色列的攻擊實屬種族滅絕，雖已造成巨大破壞，但這些破壞是巴勒斯坦人為贏得自由而必須付出的「代價」。馬夏艾說：「去年10月7日前，加薩正緩慢步向死亡，我們猶如被困在一座大監獄中，極想擺脫。」馬夏艾稱，哈瑪斯官員現在並不急於與以色列達成停火協議；但也不會放棄「結束戰爭」以及「以色列從加薩撤軍」的兩大訴求。馬夏艾同時駁回美國和以色列對於要越過哈瑪斯管理加薩領土的替代方案。馬夏艾堅稱：「巴勒斯坦人將自己來決定自己領土的安排。」（編輯：田瑞華）1130918