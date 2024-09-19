葡萄桑颱風後又有新低壓！今起雨彈猛下7天　最新路徑、雨量整理

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▲今天北部有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後有局部陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，有小範圍大雷雨機率，民眾外出要記得帶雨具。（圖／NOWnews資料照 ）

▲從今天開始至下週三，雨彈連續下7天不停歇，民眾外出要記得帶傘！（圖/中央氣象署）

▲葡萄桑颱風都還沒走遠，又有新的熱帶低壓形成，目前還不能確定正確路徑及是否會形成颱風，仍要持續觀察。（圖/台灣颱風論壇天氣特急臉書）

葡萄桑颱風今（19）日距離台灣最近，前腳都還沒離開，後方還有新熱帶低壓可能發展成為颱風！氣象專家吳德榮表示，今天北部開始出現局部短暫陣雨，而週五至下週三，受季風低壓的影響，都會出現局部陣雨或者大雷雨的機率。未來一週民眾外出都要記得攜帶雨具，並且持續觀測最新天氣預報。吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，吳德榮提到，；週日至下週二（22至24日）受季風低壓影響，各地區有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨及豪雨發生的機率，應慎防劇烈天氣，吳德榮表示，；另外位於南海的熱帶低壓今天將發展成為第15號輕颱「蘇力」，，不過明天開始至下週二，中央氣象署也提到，；不過從週五開始吹偏南風，整個南台灣都會有短暫陣雨或雷雨，臉書粉專「台灣颱風論台天氣特急」則是在臉書提到，葡萄桑颱風移動速度飛快，今天傍晚左右會在中國浙江附近登陸，，實際影響程度仍需視這幾天發展情形而定，民眾還是要持續觀測最新天氣預報。