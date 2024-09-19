葡萄桑颱風後又有新低壓！今起雨彈猛下7天　最新路徑、雨量整理

葡萄桑颱風今（19）日距離台灣最近，前腳都還沒離開，後方還有新熱帶低壓可能發展成為颱風！氣象專家吳德榮表示，今天北部開始出現局部短暫陣雨，而週五至下週三，受季風低壓的影響，都會出現局部陣雨或者大雷雨的機率。未來一週民眾外出都要記得攜帶雨具，並且持續觀測最新天氣預報。
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天北部有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後有局部陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，有小範圍大雷雨機率。白天仍然偏熱，各地區溫為北部24至35度、中部23至35度、南部24至36度、東部21至35度。
吳德榮提到，週五及週六（20、21日）白天仍偏熱，但南方水氣北移，南台灣有局部陣雨或雷雨，各地區午後有局部大雷雨發生機率；週日至下週二（22至24日）受季風低壓影響，各地區有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨及豪雨發生的機率，應慎防劇烈天氣，而多雨的天氣要到下週三（25日）季風低壓北移離開，天氣才會好轉並氣溫回升。
葡萄桑、準蘇力颱風最新動態、影響、下雨時程整理！雙颱剛要走又有新低壓
吳德榮表示，第14號輕颱「葡萄桑」目前向西北西已經進入東海，今天下午起侵襲中國浙江北部；另外位於南海的熱帶低壓今天將發展成為第15號輕颱「蘇力」，預測偏西前進，下午起侵襲越南中部，兩個熱帶低壓目前都沒有侵台機率，不過明天開始至下週二，台灣都會因為「季風低壓」北移通過，轉為越來越多雨的天氣型態。
中央氣象署也提到，葡萄桑颱風外圍的水氣會為桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖帶來降雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；不過從週五開始吹偏南風，整個南台灣都會有短暫陣雨或雷雨，雨勢將一路延續到下週三才會緩解。
臉書粉專「台灣颱風論台天氣特急」則是在臉書提到，葡萄桑颱風移動速度飛快，今天傍晚左右會在中國浙江附近登陸，而明天開始，菲律賓東方的新低壓會逐漸組織起來，預計週末左右就會抵達台灣附近，根據歐美模式路徑看法相近，已通過台灣機率最高，但在強度上仍有分歧，歐洲模式認為頂多普通低壓、美國模式則預估可能達颱風等級，實際影響程度仍需視這幾天發展情形而定，民眾還是要持續觀測最新天氣預報。
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吳德榮提到，週五及週六（20、21日）白天仍偏熱，但南方水氣北移，南台灣有局部陣雨或雷雨，各地區午後有局部大雷雨發生機率；週日至下週二（22至24日）受季風低壓影響，各地區有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨及豪雨發生的機率，應慎防劇烈天氣，而多雨的天氣要到下週三（25日）季風低壓北移離開，天氣才會好轉並氣溫回升。
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吳德榮表示，第14號輕颱「葡萄桑」目前向西北西已經進入東海，今天下午起侵襲中國浙江北部；另外位於南海的熱帶低壓今天將發展成為第15號輕颱「蘇力」，預測偏西前進，下午起侵襲越南中部，兩個熱帶低壓目前都沒有侵台機率，不過明天開始至下週二，台灣都會因為「季風低壓」北移通過，轉為越來越多雨的天氣型態。
中央氣象署也提到，葡萄桑颱風外圍的水氣會為桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖帶來降雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；不過從週五開始吹偏南風，整個南台灣都會有短暫陣雨或雷雨，雨勢將一路延續到下週三才會緩解。
臉書粉專「台灣颱風論台天氣特急」則是在臉書提到，葡萄桑颱風移動速度飛快，今天傍晚左右會在中國浙江附近登陸，而明天開始，菲律賓東方的新低壓會逐漸組織起來，預計週末左右就會抵達台灣附近，根據歐美模式路徑看法相近，已通過台灣機率最高，但在強度上仍有分歧，歐洲模式認為頂多普通低壓、美國模式則預估可能達颱風等級，實際影響程度仍需視這幾天發展情形而定，民眾還是要持續觀測最新天氣預報。