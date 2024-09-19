蘇力、葡萄桑雙颱夾擊！台灣沒躲過風雨　連4天雨勢不輸颱風登陸

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▲台灣未來一週受到葡萄桑、蘇力颱風以及大低壓帶影響，各地降雨機率都較高，民眾外出務必攜帶雨具。（圖／中央氣象署）

▲目前太平洋地區有2個颱風，葡萄桑颱風、蘇力颱風，預估路徑皆對台灣沒有直接影響。（圖／取自中央氣象署）

葡萄桑、蘇力颱風接力生成，雖預估路徑對台灣沒有直接影響，不過同樣躲不過猛烈風雨！氣象專家林得恩提醒，週日至下週二受到季風低壓影響全台有雷雨，下週三雨勢才會趨緩，且「風雨浪潮，不輸給一個登陸的輕度颱風」。林得恩在臉書專頁「林老師氣象站」發文指出，雖然貝碧佳颱風、葡萄桑颱風及蘇力颱風都先後路過或閃過臺灣，沒有進來；顯見，環境駛流場適時的調整，太平洋高壓勢力西伸，向西分量明顯增大。在中秋過後，整個大低壓帶也被西推往朝臺灣這邊過來，臺灣附近環境風場立馬轉為偏南風到西南風，而臺灣就適位於核心中心的東側，導致本週水氣增多，不穩定度增大，各地下雨的機會也會跟著增加，尤其是9月21日（六）至9月24日（二）這段期間「風雨浪潮，不輸給一個登陸的輕度颱風」。9月21日至9月24日期間，本島地區及澎湖、金門、馬祖整天都有不定時的局部短暫陣雨機會；在此時期，午後對流則有明顯增強的趨勢，特別是中南部山區，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。9月20日之後，至9月24日前，沿海近岸及離外島地區也要注意8至9級的強陣風發生。9月19日至9月22日期間，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；9月20日至9月23日，西南部沿海及澎湖亦有長浪發生的機率，前往海邊活動請特別注意安全。另一方面，9月21日以前，澎湖、金門、馬祖適逢年度天文大潮，期間西部沿海潮位亦屬偏高，沿海低窪區域漲潮期間請注意海水倒灌或局部積淹水情形發生。中央氣象署指出，目前西北太平洋有兩個颱風，包括葡萄桑、蘇力颱風，葡萄桑將於今日快速通過東海朝浙江沿岸前進；位於南海的蘇力颱風預估往西朝越南前進，對臺灣天氣沒有直接影響。