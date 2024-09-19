泰國動物園有多好玩？跟動物互動又餵食　Safari野生園區曝

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▲賽福瑞動物園的長頸鹿餵食區是不可錯過的景點。（圖／翻攝自官網）

泰國侏儒河馬「彈跳豬（Moo Deng）」成為家喻戶曉的動物明星，也帶動許多遊客前往泰國的動物園。國際旅客前往泰國絕對不可錯過動物園之旅，因為不像台灣的動物園難以接觸動物，在泰國的塞福瑞動物園（Safari World）會有「遊園列車」，人們在車子裡觀看動物，充滿生態保育意識之外，遊客也可以近距離跟動物接觸。位於曼谷的賽福瑞動物園（Safari World），占地5,000公頃，有海陸兩大園區，被稱為「動物界的迪士尼 」。陸地上的動物園沒有鐵籠限制動物居住範圍，上百種野生動物自由自在的生活在綠意盎然的大自然環境中。野生動物總共有7大區，遊客可以乘坐大型巴士或小型巴士，車上配有導覽員解說，可以看到動物最自然的樣貌，動物可以有更多生活空間，人類也不會有距離過遠看不清楚的問題。賽福瑞動物園的長頸鹿餵食區也是相當熱門的景點，遊客可以自行決定是否購買飼料餵食，付費100泰銖（約新台幣88元）可獲得一桶香蕉和胡蘿蔔，遊客可以在該區留下快樂又印象深刻的回憶。除此之外還有「冰淇淋甜筒」餵食雀鳥體驗，園區將雀鳥的飼料製作成貌似冰淇淋甜筒的樣貌，讓遊客可以拿著讓雀鳥舔食；以及老虎寶寶的餵奶體驗，現場會有馴獸師全程協助，不過由於安全問題，年齡太小的人類無法體驗，要特別注意年齡限制。