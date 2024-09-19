吳沛憶哭喊「家蓓生病了！」邱議瑩曝兩人抗癌過程：我都看在眼裡

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民進黨台北市議員許家蓓癌逝，享年48歲，與許家蓓感情深厚的民進黨立委吳沛憶今（19）日在臉書悼念，「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運。謝謝妳」。民進黨立委邱議瑩也寫下，吳沛憶陪許家蓓抗癌的過程，並跟吳沛憶說，「妹妹，你可以傷心難過，但是記得她會天上繼續守護著你，她會希望你能持續笑著，努力著，為了她也為了你自己！」邱議瑩也曾罹患卵巢癌，抗癌五年後完全康復。邱議瑩在脆說，今年四月，吳沛憶找邱議瑩，「一坐下來就流著眼淚告訴我家蓓生病了，是癌症！我幫你們找到馬階醫院的王醫師，看著你連夜送檢查報告給王醫師，看著你陪她進手術室，陪著她展開化療人生。」邱議瑩說，吳沛憶不會做菜，但還跑來跟學打精力湯，「學著燉雞湯給她補充營養，立法院在衝突時你仍舊掛心獨自在家休養的她，你與我分享著她的心情，我分享著我的養生方法，我們都期待她會好起來。」邱議瑩說，「中秋前夕，妳告訴我她狀況不好，戴上呼吸器，你無法言語，但是我知道你內心的不捨與難過，人生很難，我們都知道，但是當至親的人離開時那個痛只有當事人才能明白，你的付出我都看在眼裡，你們的相互扶持相互陪伴深深感動了我。但是記得她會天上繼續守護著你，她會希望你能持續笑著，努力著，為了她也為了你自己！」