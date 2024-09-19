中國取消我34項農產品進口免關稅　國民黨轟政府沒解方極不負責

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關於於大陸財政部昨晚發布訊息， 9月25日起將停止34項台灣農產品進口免關稅一事，中國國民黨對此表達遺憾。國民黨一貫的立場，就是支持兩岸交流合作，認為可以增進雙方人民福祉、維護台海和平穩定。對於當前兩岸關係的倒退乃至惡化，是國民黨所極不樂見的。國民黨表示，所有國際農產交流合作，要能良性循環，首先要有善意的往來交流，其次就是要平等互惠，這個標準也都是舉世通用的。民進黨在執政以來只有對抗與仇恨、沒有善意與交流，更缺乏解決問題的誠意，還不斷破壞既有的政治默契，造成兩岸關係惡化、損及基層農民權益，而執政當局始終無法正面積極的提出可行的解決方案，可謂是極不負責任。國民黨強調，當年同樣是在民進黨執政時期，兩岸關係陷入動盪不安，國民黨毅然決然的展開兩岸破冰之行，達成連胡五願景，並創造台灣農產外銷大陸的成果。國民黨不願意看到這麼良好的基礎盡數流失，會持續堅持推動兩岸交流合作，堅定做台海動盪中的穩定力量，也呼籲中國大陸當局，對於關稅禁止的標準需有合理依據與要求，應當苦民所苦，以兩岸人民福祉為重，共同維護兩岸和平。