大谷翔平距離季後賽門票M1！旅美7年將圓夢　有望終止最悲情紀錄

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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（19）日在與馬林魚隊的比賽上，跑出本季第49次盜壘，持續推進個人單季最佳紀錄，同時也追平總教練Dave Roberts的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平48轟49盜，道奇8:3擊敗馬林魚，國聯西區封王魔術數字來到M7。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平距離季後賽門票M1！日籍「二刀流」球星大谷翔平，今（19）日為洛杉磯道奇出賽，雖然沒有開轟，但4打席有1次安打，外加1次盜壘成功，單季已經累積49次盜壘。道奇靠著打線中3人開轟，以8：4擊落馬林魚，大谷翔平自從旅美加入洛杉磯天使隊後，就屢屢繳出超乎常人的表現，並不斷寫下大聯盟的新紀錄。然而，根據大聯盟數據專家Sarah Langs的統計指出，如今，值得一提的是，天使隊目前戰績62勝90敗，本季是連續第10年確定無緣季後賽。