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大谷翔平距離季後賽門票M1！旅美7年將圓夢　有望終止最悲情紀錄

記者林之越/綜合報導

▲日籍球星大谷翔平，目前所屬的洛杉磯道奇隊，目前累積90勝62敗，距離拿下季後賽門票只剩下最後1場勝利，將有望幫助大谷翔平，終止旅美6年沒有季後賽可打的悲情紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍球星大谷翔平，目前所屬的洛杉磯道奇隊，目前累積90勝62敗，距離拿下季後賽門票只剩下最後1場勝利，將有望幫助大谷翔平，終止旅美6年沒有季後賽可打的悲情紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平距離季後賽門票M1！日籍「二刀流」球星大谷翔平，今（19）日為洛杉磯道奇出賽，雖然沒有開轟，但4打席有1次安打，外加1次盜壘成功，單季已經累積49次盜壘。道奇靠著打線中3人開轟，以8：4擊落馬林魚，戰績來到90勝62敗，國聯西區封王魔術數字來到M7，而距離前進季後賽更是只差1勝，有望讓大谷翔平在旅美的第7年首度拿下季後賽門票。

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陪伴天使苦戰6年　轉戰道奇終圓夢

大谷翔平自從旅美加入洛杉磯天使隊後，就屢屢繳出超乎常人的表現，並不斷寫下大聯盟的新紀錄。然而，在為天使效力的這6年前，雖然拿下美聯新人王、2次美聯MVP等獎項，卻仍然無法帶隊闖入季後賽，成為最終選擇轉隊的原因之一，

根據大聯盟數據專家Sarah Langs的統計指出，大谷翔平在旅美生涯的7年中，已經出賽了865場比賽，是現役所有沒參加過季後賽的球員中，出賽數最多的選手，堪稱是大聯盟最悲情紀錄也不為過。

如今，大谷翔平在2024賽季選擇轉戰道奇，國聯西區封王魔術數字M7，而季後賽門票的魔術數字也來到M1，將有非常高的機率，攜手全隊為大谷翔平終結這項淒慘紀錄。值得一提的是，天使隊目前戰績62勝90敗，本季是連續第10年確定無緣季後賽。

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（19）日在與馬林魚隊的比賽上，跑出本季第49次盜壘，持續推進個人單季最佳紀錄，同時也追平總教練Dave Roberts的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（19）日在與馬林魚隊的比賽上，跑出本季第49次盜壘，持續推進個人單季最佳紀錄，同時也追平總教練Dave Roberts的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平48轟49盜，道奇8:3擊敗馬林魚，國聯西區封王魔術數字來到M7。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平48轟49盜，道奇8:3擊敗馬林魚，國聯西區封王魔術數字來到M7。（圖／美聯社／達志影像）


大谷翔平追平道奇教頭紀錄！遺憾當年停在49盜　承諾沒有停止信號

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