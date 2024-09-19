大谷翔平距離季後賽門票M1！旅美7年將圓夢　有望終止最悲情紀錄

大谷翔平距離季後賽門票M1！日籍「二刀流」球星大谷翔平，今（19）日為洛杉磯道奇出賽，雖然沒有開轟，但4打席有1次安打，外加1次盜壘成功，單季已經累積49次盜壘。道奇靠著打線中3人開轟，以8：4擊落馬林魚，戰績來到90勝62敗，國聯西區封王魔術數字來到M7，而距離前進季後賽更是只差1勝，有望讓大谷翔平在旅美的第7年首度拿下季後賽門票。
陪伴天使苦戰6年 轉戰道奇終圓夢
大谷翔平自從旅美加入洛杉磯天使隊後，就屢屢繳出超乎常人的表現，並不斷寫下大聯盟的新紀錄。然而，在為天使效力的這6年前，雖然拿下美聯新人王、2次美聯MVP等獎項，卻仍然無法帶隊闖入季後賽，成為最終選擇轉隊的原因之一，
根據大聯盟數據專家Sarah Langs的統計指出，大谷翔平在旅美生涯的7年中，已經出賽了865場比賽，是現役所有沒參加過季後賽的球員中，出賽數最多的選手，堪稱是大聯盟最悲情紀錄也不為過。
如今，大谷翔平在2024賽季選擇轉戰道奇，國聯西區封王魔術數字M7，而季後賽門票的魔術數字也來到M1，將有非常高的機率，攜手全隊為大谷翔平終結這項淒慘紀錄。值得一提的是，天使隊目前戰績62勝90敗，本季是連續第10年確定無緣季後賽。
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大谷翔平自從旅美加入洛杉磯天使隊後，就屢屢繳出超乎常人的表現，並不斷寫下大聯盟的新紀錄。然而，在為天使效力的這6年前，雖然拿下美聯新人王、2次美聯MVP等獎項，卻仍然無法帶隊闖入季後賽，成為最終選擇轉隊的原因之一，
根據大聯盟數據專家Sarah Langs的統計指出，大谷翔平在旅美生涯的7年中，已經出賽了865場比賽，是現役所有沒參加過季後賽的球員中，出賽數最多的選手，堪稱是大聯盟最悲情紀錄也不為過。
如今，大谷翔平在2024賽季選擇轉戰道奇，國聯西區封王魔術數字M7，而季後賽門票的魔術數字也來到M1，將有非常高的機率，攜手全隊為大谷翔平終結這項淒慘紀錄。值得一提的是，天使隊目前戰績62勝90敗，本季是連續第10年確定無緣季後賽。