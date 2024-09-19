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紐時：BAC是以色列特工開的空殼公司！專為真主黨製造死亡BB Call

記者倪浩軒/綜合報導

▲黎巴嫩真主黨成員攜帶的呼叫器（pager，俗稱BB Call），17日發生大規模連環爆炸事件，紐時揭露BAC就是以色列設置的空殼公司。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎巴嫩真主黨成員攜帶的呼叫器（pager，俗稱BB Call），17日發生大規模連環爆炸事件，紐時揭露BAC就是以色列設置的空殼公司。（圖／美聯社／達志影像）
黎巴嫩真主黨成員攜帶的呼叫器（pager，俗稱BB Call），17日發生大規模連環爆炸事件，造成嚴重死傷，這批BB Call究竟是誰製造的引發關注，台灣廠商「Gold Apollo」金阿波羅以及匈牙利BAC公司（BAC Consulting）都被點名，不過金阿波羅和BAC都否認。然而，《紐約時報》披露BAC其實是以色列設置的空殼公司，目的就是要讓真主黨上鉤。

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這批呼叫器第一時間傳出來自台灣金阿波羅，不過金阿波羅表示僅提供品牌商標授權，製造生產都是由BAC負責。但是BAC的執行長巴索尼–艾齊迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）也出面否認，讓事件成為羅生門。

對此，根據《紐約時報》報導，美國情報官員透露，以色列早已計畫建立空殼公司，BAC就是以色列的幌子，藉此冒充國際傳呼機生產商，與金阿波羅接洽並生產傳呼機，還另外至少創辦了兩家空殼公司以掩蓋背後的真實身分。

《紐約時報》報導指出，BAC確實也有普通的客戶，並為此生產了一系列普通傳呼機，但BAC的唯一真正目標就是真主黨，並替真主黨單獨特製了藏有炸藥的死亡傳呼機。

這批炸藥傳呼機於2022年開始漸漸流入黎巴嫩，隨後以色列對真主黨加強宣傳使用手機會被特工鎖定的說法，讓真主黨進而增加對傳呼機的依賴，孰不知卻是步入以色列早已佈局多年的死亡陷阱。


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