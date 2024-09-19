劉德華帶妻女搭《危機航線》遇劫！拚命與匪周旋　乘客生死都看他

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▲劉德華在《危機航線》為了拯救全機旅客，和歹徒鬥智鬥力，甚至掛彩。（圖／華映提供）

▲屈楚蕭飾演劫機的大反派。（圖／華映提供）

▲張子楓在《危機航線》扮演被捲入劫機險境的盲女。（圖／華映提供）

近來因為在演唱會時不慎跌到、手部輕微擦傷的劉德華，很快又將有新電影《危機航線》要推出，這部華人區難得一見的空中動作大片，描述他扮演的國際保安專家，碰上兇悍的匪徒劫機，必須和他們鬥智鬥力，才能解救800多名機上乘客，裡面還有他的失明女兒，和女兒的媽媽，他要如何才能解除這個危機，讓所有人都安全？過程中充滿刺激的場面，娛樂性豐富，台灣將於10月9日上映。《危機航線》由劉德華監製、主演，《見鬼》系列彭順執導，張子楓、屈楚蕭、劉濤、郭曉東、王耀慶、周興哲等聯合演出，可說是實力與票房兼具的華麗陣容。最新公布的「高空劫機」全新預告，可以劉德華與兇狠的歹徒周旋，彼此都有不少動作展現，全機乘客則命懸一線，相當緊張。劉德華孤身力抗暴徒，比起好萊塢同類型大片中的英雄主角，魅力毫不遜色。片中張子楓飾演劉德華女兒，雖然失明卻臨危不亂，展現了強大的心理質素。而屈楚蕭飾演的劫匪狠毒囂張，跟劉德華上演一場如貓捉老鼠的遊戲，是全片最有看頭的部分。海報上也能看出3個主角的心理爭扎：劉德華眉頭深鎖，神色凝重，表現出捍衛客機安全的勇氣和決心；張子楓飾演的盲女，一滴淚奪眶而出讓人心痛；屈楚蕭首次挑戰的反派表現狂妄自大，彼此之間的互動讓人充滿期待。《危機航線》描述國際安保專家高皓軍（劉德華 飾）和失明的女兒小軍（張子楓 飾）搭乘有「空中巨無霸」之稱的五星級超豪華客機A380的國際首航，途中遭遇暴徒劫機。無差別射殺的恐怖手段，讓豪華機艙瞬間變成密閉煉獄，800多名乘客危在旦夕。高皓軍挺身而出，孤身在數千米的高空上與一眾暴徒周旋，女兒卻受困於機艙中，劫匪頭目Mike（屈楚蕭 飾）以全機800餘人的生命作為籌碼威脅，小軍的媽媽傅源（劉濤 飾）也身陷危險之中，飛機能否平安降落，這場失控的危機該如何化解？10月上旬正式上映就會給觀眾滿意的答案。