世界棒球12強賽中華啦啦隊名單出爐！「 CT AMAZE」成員一次看

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2024年世界棒球12強賽中華隊教練團名單：



總教練：曾豪駒



總教練：曾豪駒 首席兼捕手教練：高志綱



首席兼捕手教練：高志綱 打擊教練：彭政閔



打擊教練：彭政閔 投手教練：王建民



投手教練：王建民 內野守備教練：陳江和



內野守備教練：陳江和 外野守備兼跑壘教練：張建銘



外野守備兼跑壘教練：張建銘

2024年世界棒球12強賽轉播平台：



電視轉播：緯來體育、東森電視、愛爾達電視體育



緯來體育、東森電視、愛爾達電視體育 線上平台：Hami Video 運動館、ELTA.tv愛爾達電視





2024年世界棒球12強賽賽制：





參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。



參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「，各組的前兩名進入「」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。 A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場



比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）



比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15） 參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬



參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬 B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場



比賽時間：11/13～11/18



比賽時間：11/13～11/18 參賽隊伍：日本、中華台北、南韓、多明尼加、澳洲、古巴



參賽隊伍：日本、中華台北、南韓、多明尼加、澳洲、古巴 超級循環賽：日本東京巨蛋



比賽時間：11/21～11/23



比賽時間：11/21～11/23 銅牌戰：日本東京巨蛋



比賽時間：11/24



比賽時間：11/24 冠軍賽：日本東京巨蛋



比賽時間：11/24



比賽時間：11/24

世界12強棒球賽B組賽程：



日本名古屋巨蛋



11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本



11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本 台北市立天母棒球場



11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴



11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴 11/14台灣時間18:00：古巴 vs 南韓



11/14台灣時間18:00：古巴 vs 南韓 11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲



11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲 11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴



11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴 11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 南韓



11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 南韓 11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本



11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本 11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 南韓



11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 南韓 11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加



11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加 台北大巨蛋



11/13台灣時間18:30：南韓 vs 中華台北



11/13台灣時間18:30：南韓 vs 中華台北 11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加



11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加 11/15台灣時間18:00：南韓 vs 日本



11/15台灣時間18:00：南韓 vs 日本 11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北



11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北 11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲



11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲 11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北



11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北 ▲12強中華隊與明星隊名單出爐，中華隊由曾豪駒領軍，對抗明星隊葉君璋。（圖／中職提供） ▲12強中華隊與中職明星隊完整名單，其中古林睿煬、徐若熙等好手都入選。（圖／林之越攝） ▲12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒（右）與中職秘書長楊清瓏（左）代表召開選訓會議，宣布年底世界12強中華隊80人大名單已確定，其中包括中職66人、業餘2人、旅外12人。（圖／中職提供）



2024年世界棒球12強賽B組預賽將於11月13日在大巨蛋開打，中華啦啦隊應援女團「CT AMAZE」已搶先就位，今天官方公布12位女孩名單，各隊的女孩都有入選，沒有人失望。本屆12強啦啦隊應援女團取名「CT AMAZE」，希望在自家主場要創造令人驚豔、烙印心中的精采回憶，口號為「 CT AMAZE」 · 全城驚豔 · Let's WIN CT AMAZE」，集結6城市12位女孩組成新團體穿上新團服，展現12種應援風格。CT AMAZE首成軍，映援能量妮不可擋四萬人棋聚大巨蛋，親琳P12主場秀專注場上每個細潔，妡有0浠全力集氣滿場吶喊美孟成真，讓全臺重新璦上棒球Joy此時此刻為基準，12強戰火正式曼延！孟潔應該是所有女孩最有經驗，他曾在去年擔任中華隊應援團啦啦隊成員，也多次在中職明星賽、國際賽現身，