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世界棒球12強賽中華啦啦隊名單出爐！「 CT AMAZE」成員一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲世界12強中華隊官方啦啦隊名單出爐，妮可、小映、孟潔、斐棋、秀秀子、嘎琳、Jessy、妡0、林浠、璦昀、Joy、曼容全員到齊。（圖／CT Amaze）
▲世界12強中華隊官方啦啦隊名單出爐，妮可、小映、孟潔、斐棋、秀秀子、嘎琳、Jessy、妡0、林浠、璦昀、Joy、曼容全員到齊。（圖／CT Amaze）
2024年世界棒球12強賽B組預賽將於11月13日在大巨蛋開打，中華啦啦隊應援女團「CT AMAZE」已搶先就位，今天官方公布12位女孩名單，各隊的女孩都有入選，沒有人失望。其中妮可、小映、孟潔、斐棋、秀秀子、嘎琳、Jessy、妡0、林浠、璦昀、Joy、曼容等，都有不少應援經驗，相關資訊《NOWnews今日新聞》也為讀者整理。

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「CT AMAZE」就位　要打造12強新風格

本屆12強啦啦隊應援女團取名「CT AMAZE」，希望在自家主場要創造令人驚豔、烙印心中的精采回憶，口號為「 CT AMAZE」 · 全城驚豔 · Let's WIN CT AMAZE」，集結6城市12位女孩組成新團體穿上新團服，展現12種應援風格。

官方也釋出打油詩，把12位女孩名字串連：

CT AMAZE首成軍，映援能量妮不可擋
四萬人棋聚大巨蛋，親琳P12主場秀
專注場上每個細潔，妡有0浠全力集氣
滿場吶喊美孟成真，讓全臺重新璦上棒球
Joy此時此刻為基準，12強戰火正式曼延！

孟潔應該是所有女孩最有經驗，他曾在去年擔任中華隊應援團啦啦隊成員，也多次在中職明星賽、國際賽現身，而富邦 Angels的Jessy、秀秀子，也在這次名單扮演重要角色，妡0、林浠則是這次台鋼雄鷹「Wing Stars」啦啦隊代表，也期待在這次世界12強賽有亮眼表現。

2024年世界棒球12強賽中華隊教練團名單：

總教練：曾豪駒

首席兼捕手教練：高志綱

打擊教練：彭政閔

投手教練：王建民

內野守備教練：陳江和

外野守備兼跑壘教練：張建銘


2024年世界棒球12強賽轉播平台：

電視轉播：緯來體育、東森電視、愛爾達電視體育

線上平台：Hami Video 運動館ELTA.tv愛爾達電視


2024年世界棒球12強賽賽制：


參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。

A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場

比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）

參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬

B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場

比賽時間：11/13～11/18

參賽隊伍：日本、中華台北、南韓、多明尼加、澳洲、古巴

超級循環賽：日本東京巨蛋

比賽時間：11/21～11/23

銅牌戰：日本東京巨蛋

比賽時間：11/24

冠軍賽：日本東京巨蛋

比賽時間：11/24


世界12強棒球賽B組賽程：

日本名古屋巨蛋

11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本

台北市立天母棒球場

11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴

11/14台灣時間18:00：古巴 vs 南韓

11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲

11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴

11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 南韓

11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本

11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 南韓

11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加

台北大巨蛋

11/13台灣時間18:30：南韓 vs 中華台北

11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加

11/15台灣時間18:00：南韓 vs 日本

11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北

11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲

11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北

▲中職在大巨蛋舉行明星賽，12強中華隊與明星隊名單出爐，中華隊由曾豪駒領軍，對抗明星隊葉君璋。（圖／中職提供）
▲12強中華隊與明星隊名單出爐，中華隊由曾豪駒領軍，對抗明星隊葉君璋。（圖／中職提供）
▲12強中華隊與中職明星隊完整名單，其中古林睿煬、徐若熙等好手都入選。（圖／林之越攝）
▲12強中華隊與中職明星隊完整名單，其中古林睿煬、徐若熙等好手都入選。（圖／林之越攝）
▲12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒（右）與中職秘書長楊清瓏（左）代表召開選訓會議，宣布年底世界12強中華隊80人大名單已確定，其中包括中職66人、業餘2人、旅外12人。（圖／中職提供）
▲12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒（右）與中職秘書長楊清瓏（左）代表召開選訓會議，宣布年底世界12強中華隊80人大名單已確定，其中包括中職66人、業餘2人、旅外12人。（圖／中職提供）

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