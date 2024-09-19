國泰空巴A350引擎著火報告公布　機師一度喊「Mayday」急返航

我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰航空9月2日一架A350空中巴士，於起飛不久後突然傳出引擎起火，經調查後發現這是全球首起引擎零件故障案件。初步調查報告指出，當時飛機上有348人，飛機起飛後機師發現引擎燈出現警報，一度向空中交通管制人員通報「Mayday」警急狀況，所幸經燃油排放程序後警告解除，最終順利返回香港國際機場。國泰航空香港飛往蘇黎世的CX383航班，起飛不久後因引擎起火緊急返航，香港運輸及物流局旗下的民航意外調查機構今（19）公布初步調查報告，其中提及肇事客機為空中巴士A350-1041型客機，原計畫2日凌晨從香港飛往瑞士蘇黎世，當時機上共348人，包含332名乘客與16名機組人員。報告指出，飛機起飛後才42秒、離地34公尺時，機師隨即發現飛機2號引擎出現「ENG FIRE」警報，遂立即關閉2號引擎、釋放滅火劑、燃油排放程序，在事發59秒後，引擎火警警報順利解除，飛機在起飛後約1小時16分鐘後安全著陸。檢查發現，飛機2號引擎機內連接至第17號燃油噴嘴次級燃油歧管軟管的鋼編織護套出現破裂，軟管上有一個明顯的孔洞，同時也在引擎後核心艙部份發現黑色煙灰，證明存在起火跡象，民航意外調查機構還發現其他5條次級燃油歧管軟管存在金屬編織物磨損或內部結構塌陷的情況。報告指出，如未及時發現並處理，此情況及其進一步的故障可能升級為更嚴重的發動機火災，從而對飛機造成廣泛損壞。此外，當時機師一度向香港空中交通管制人員發出「MAYDAY」緊急通報，啟動燃油排放程序後才降級為沒有立即危及性命緊急情況的「PAN」通報，事故發生後國泰部分航機也面臨停飛檢查，24 個航班因而被取消。