五月天傳900萬買合體Ella一曲！孫德榮怒開砲「怎麼算的」挺他們

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▲傳五月天花900萬買版權，阿信（最右）曾親回應：「沒有那麼誇張」。（圖／相信音樂提供）

▲王牌經紀人孫德榮對時事有感，力挺五月天。（圖／中天提供）

五月天日前剛結束武漢演唱會，找來Ella當嘉賓，合唱MV影片突遭下架，相信音樂證實「版權問題」，傳出五月天花200萬人民幣（約台幣900萬）買下，之後又重新上架，阿信親回應：「沒有那麼誇張」。對此，王牌經紀人孫德榮（孫總）怒開砲，「為了一首合唱曲，竟然可以開出天價，在圈內算是半首歌而已，真不知道900萬這個數字是怎麼算出來的。」力挺五月天。孫德榮今（19）日發文表示，五月天演唱會找Ella演唱，沒想到後續有這麼多事，「我實在很難想像互利合作，沒有得到嘉許，而是緊急下架，為了利益而談判，真的苦了五月天，這首歌如果在演唱會發行時，拿掉曲目其實也無關大雅，蠻簡單的事情，到了上市的股東會，就沒有情義感情，完全是一件商業行為談判而變得複雜。感謝阿信為呈現演唱會的完整性，願意付出這一筆不是太合理的費用。」孫德榮力挺五月天，「你們的付出我只有感動再感動，請你一定要堅持下去，台灣真的不能沒有你們，我愛五月天，更愛相信音樂。」他也提到，之前他發文提Energy時隔20年再回歸，五月天承襲喬傑立family精神，引起高層很多人不滿意，「如果這句話讓你們非常不開心，我在這裡跟你們道歉。現在是你們的世界，可能我的比喻太不恰當。」孫德榮再次強調，自己一點也不想蹭流量，把發揚台灣演藝圈希望寄託給五月天，「再次謝謝你們，沒有你們現在台灣演藝圈只會更失落斷層更嚴重。現在是你們在創造台灣演藝圈的原動力，近期感覺大家都動起來了，都是你們的功勞。」