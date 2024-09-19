「這是好的第一步」林書豪讚TPBL有競爭力　熱身賽打不打要看教練

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台灣職業籃球聯盟（TPBL）今（19）日舉行2024-25賽季開季記者會，並公布年度口號「ALL EYES ON US 眼見為憑」，期望將台灣籃球推向國際舞台，秘書長齊文駿喊話10年帶領TPBL達到亞洲籃球頂峰。日前決定與新北國王延長合約的林書豪表示：「這是很好的第一步，對於台灣籃球未來，我非常期待這個新的開始。」林書豪談到自己重返球場的三大原因時表示，首先是膝蓋不需要動手術且已經恢復健康，其次是他對職業籃球依然充滿熱情，最後則是他在球隊中並非年紀最大的，許多隊友比他年長，於是決定繼續與弟弟林書緯攜手拚冠。今日出席TPBL開季記者會，林書豪對新職籃聯盟抱有高度期待，「這是很好的第一步，我非常期待這個新的開始。」他認為，隨著聯盟擁有7支球隊，競爭將變得更加激烈，「大家都進步了，這會是一個充滿挑戰的賽季。」林書豪上季帶領新北國王奪得PLG冠軍，新賽季他將肩負帶領球隊衝擊新聯盟冠軍重任，國王總經理毛加恩表示，新賽季將會全力以赴爭取冠軍，「所有球隊實力都不容小覷，我們的球員有責任為球迷帶來最好的表現。」TPBL首屆熱身賽將於台中洲際迷你蛋、新竹縣體育館兩地舉行，共計有8場賽事，林書豪提到自己身體狀況沒問題，但熱身賽是否會打，仍需要與教練團討論，至於新賽季會不會有上場時間限制，林書豪直言不會有限制。