死刑釋憲案今宣判　前檢察官吳宗憲：廢死讓活著的人無法好好活著

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由37名死囚共同聲請的死刑釋憲案，憲法法庭將在20日宣布釋憲結果，此結果將影響未來台灣的死刑制度，也攸關待執行死刑犯能否重獲救濟。曾任檢察官的現任國民黨立委吳宗憲19日在臉書發文表示，「死刑不能讓逝者重生；但廢除死刑，卻讓活著的人無法好好活著」。吳宗憲呼籲，只要還有兇殘至極的暴力殺人犯罪，死刑就必須保留，大法官應該做出符合正義的判決。「死刑合憲是我一貫的主張，其意義在於應報主義、犯罪預防、安撫人心。」吳宗憲說，他同意死刑限於故意殺人類型，當殺人犯完全不尊重他人生命權時，法律就應該予以制裁。雖然廢死派主張可能有冤獄，那就表示要討論的是「司法訴訟程序」是否完善，而不是死刑存廢，況且，自從法院推動「社會量刑調查」，已經有4年多沒有死刑定讞的判決。吳宗憲指出，殺人就是一種無視生命權的犯罪，強行剝奪他人的生命；但國家面對殺人者被處死前，程序之嚴謹，已遠比他殺害的受害者死得有尊嚴，這就是支持「應報」主義者最大的讓步。至於死刑有沒有威嚇作用？吳宗憲說，從那37名死刑犯提釋憲怕被執行，即可知答案。「我在上個會期就兩度質詢法務部為何遲遲不執行死刑，依法行政本是公務員天職，卻漠視死刑定讞判決於不顧，在此先呼籲，若憲法法庭判殺人者死刑合憲，就盡速依法執行，法務部不能再用自己訂的規則造成技術性廢死—被殺的人活不了，殺人的人卻死不了。」吳宗憲表示，死刑的存在，會讓殺人犯，罪有應得，永遠隔離於社會，人民就不用擔心害怕。死刑並非為了殺人償命，更不是報仇論，而是為了填補「公平正義」而存在，若人民的安全沒有獲得充分保障，貿然廢除死刑，只會引發更多的不安全感。他也強調「所以，我主張殺人致死的犯罪，死刑仍有存在必要。」