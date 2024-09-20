指洪健益爆料時空錯亂　蔡壁如酸：拿明朝的劍砍清朝的官

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民進黨台北市議員洪健益日前接連秀出陳情信與便箋，指控民眾黨前立委蔡壁如是「京華城案隱藏版人物」。蔡壁如今日一早在臉書發出4點聲明，指2017年的陳情內容，容積率是由392％變成560%，與2019年的發展不同，奉勸莫「拿著明朝的劍，砍清朝的官」，若有明確證據就交給檢察官，在司法前面大家「直球對決」。民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押，民進黨台北市議員洪健益繼日前點名時任台北市政府市長辦公室主任的民蔡壁如介入此案，昨又公布蔡壁如要求時任都發局長林洲民及副市長林欽榮，與京華城陳情方代表會面的便箋，要求蔡壁如出來面對真相。目前擔任台中市政府顧問的蔡壁如，昨天未接媒體電話，今（20）日一早上班前，她在臉書發出4點聲明，說明事件來龍去脈，並喊話洪健益，要他「有明確證據就請交給檢方」。蔡壁如4點聲明如下：1.2016年底，監察委員劉德勳針對北市府京華城原基地容積率的認定存有重大疑義，發文糾正台北市政府。2.2017年我是台北市市長室主任，主要工作就是協調各局處解決市民陳情案，對待陳情人，不管是市民或企業財團，我和北市府官員的態度絕對是：「依法辦理」；如果說接受陳情人的拜會有問題，我也想問：議員服務處還接受陳情嗎？議員拿出一張2017年，陳情人拜會林副市長，蔡壁如請林局長要出席的便簽，當年陳情的是，京華城的容積是由392％變成560%，這是監察院糾正後的容積率。3.2019年我就已經離開台北市政府，市府職務與我無關。4.檢調現在調查的是2020年以後；「為何北市府之後把560%，多給出20%的獎勵容積？」這已不是我的業務範圍，我也從未參與。令人不解的是，一位議員甘冒「加重毀謗罪」，透過媒體放話、含沙射影，潑髒水，不計毀譽的拿著明朝的劍，砍清朝的官。意欲為何？相信理性的人，都知道就是為了毀滅民眾黨。有支持者力挺蔡壁如，認為「有些當民代的太天真，吃瓜群眾也懶得思考」、「造謠生事要毀掉民眾黨，就是目前民進黨存在的目的」、「故事會繼續寫，2026已經開打」，也有人質疑蔡壁如的說明，無異承認前一封署名「朱將軍亞虎」陳情信中的「蔡姐」就是她，無法期待她出面戰自身清白。