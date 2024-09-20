美Fed降息2碼後！美元震盪走低　新台幣早盤升快1角破31.9元

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美國聯準會（Fed）降息2碼後，市場反覆消化相關訊息，美股道瓊、標普500收盤創新高，美元指數震盪走低，再失守101，亞洲主要貨幣兌美元走揚，新台幣兌美元今（20）日早盤在美元走弱及台股上漲支撐下，也升破31.9元，一度來到31.85元，升值8.2分，目前在31.88元震盪整理。美國Fed以降息2碼拉開貨幣寬鬆週期的序幕，主席鮑威爾稱此舉意在表明決策者在通脹緩解的情況下維持低失業率的決心，不過，由於降息幅度已在市場預期中，加上後來公布的點陣圖及新聞發布會上的言論都顯示，在未來寬鬆政策的步伐和幅度都更加趨向謹慎，美元指數一度跌深反彈回101之上，觸101.47，但在市場消化相關訊息後，美股道瓊、標普500收盤創新高，美元指數也再失守101，下探100.58，目前來到100.63附近。在美元回跌之下，亞洲主要貨幣兌美元也走揚，其中日圓兌美元也從143.939回升至142.144，目前在142.926附近盤整，韓元兌美元也從1336.41回升至1325.68，目前在1329.55附近盤整，離岸人民幣兌美元亦從7.1132回到7.0548附近。至於新台幣兌美元今日早盤也走揚，以31.91元、升值2.2分開出，在美元走弱及台股上漲之下，進一步升破31.9元，來到31.85元，升值8.2分，目前在31.88元震盪整理。