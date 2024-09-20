通膨怪獸難除！近6成民眾估一年後仍高於2%　逾3成指向這原因

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國泰金控今（20）日公布今（2024）年9月國民經濟信心調查結果，有56%民眾預期今年經濟成長率可達3%以上，並有87%民眾預估通膨率仍會高於2%更有近6成民眾估未來一年通膨仍維持在2%以上，並有逾3成認為主要原因是民生消費品上漲。國泰金指出，主計總處8月預估台灣2024年經濟成長率3.9%，通貨膨脹率2.17%。9月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至3.03%（前月3.09%） ，仍有56%（前月59%） 的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上。至於民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.56%（前月2.57%），有87%（前月88%）的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，對於通膨預期也相對較高。另外，民眾對於未來一年物價水準與通膨預期調查結果也發現，與2024年3月調查結果比較，58.6%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查增加15.8個百分點；34.9%民眾則認為通膨落在0-2%區間，較前次調查減少20個百分點。整體而言，民眾對未來一年的通膨預期升溫。針對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，有32.5%的民眾認為最主要的因素為民生消費品價格變化，較前次調查增加3.8個百分點；14.8%的民眾水電瓦斯等公共費率的調整影響大，較前次調查減少9.4個百分點。由此可以發現，民眾仍以民生消費品價格及經濟景氣來判斷未來一年的物價漲跌走勢，且較前次調查增加，而公共費率影響程度則已明顯下降。