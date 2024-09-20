Disney+推限時超殺優惠！「年費打5折」金秀賢強檔看到飽

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▲朴信惠拋開「善良灰姑娘」角色，在《來自地獄的法官》首度演「惡女」。（圖／Disney+提供）

▲金泰梨、辛叡恩主演的最新韓劇《正年》同樣備受矚目。（圖／Disney+提供）

▲Disney+推出快閃優惠活動，即日起訂閱台灣高級方案可享年繳近5折，一天不到5元就可觀看超夯強檔。（圖／Disney+提供）

影音串流平台Disney+罕見推出快閃優惠活動，即日起訂閱台灣高級方案可享年繳1680元，近乎是原價3280元的5折，限時優惠只到9月28日14時59分為止，訂閱後馬上就能享受多部最新強檔！金秀賢在《山寨人生》化身「假貨大王」，翻轉《淚之女王》暖男形象，帶觀眾一窺假貨市場暗潮洶湧的內幕；朴信惠《來自地獄的法官》首挑戰「惡毒大女主」，首次和「暖男刑警」金宰永組CP；金東旭婚後首部演出的《首爾破笑組》，打造爆笑又溫馨的刑偵喜劇，還有朱智勛與朴寶英合作新劇《照明商店》、金泰梨、辛叡恩主演的時代劇《正年》等，配合限時方案，一天5元就能擁有豐富多元片單！Disney+9月最新強檔韓劇獨家上線，朴信惠拋開「善良灰姑娘」角色，在《來自地獄的法官》首度演「惡女」，化身來自地獄的惡魔法官，並和暖男刑警金宰永組CP，除了攜手懲處罪犯的精彩劇情，男主如何融化惡毒大女主也是一大亮點。犯罪調查喜劇《首爾破笑組》是《與神同行》金東旭婚後復出作，首集便賣力大跳女團舞，開播4集立刻獲得不少網友大讚「滿滿笑點」，金東旭恰到好處的搞笑也被封為是最強冷面笑匠。此外朱智勛與朴寶英合作新劇《照明商店》也將於年底播出，該劇是改編去年爆款韓劇《MOVING 異能》原作漫畫家姜草另一部同名作品，卡司還集結裴晟佑、嚴泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷、朴赫權、金大明、申銀秀、金善華、金基海等，強大陣容令人期待。由金泰梨、《黑暗榮耀》辛叡恩主演的最新韓劇《正年》同樣備受矚目，再加上國民媽媽羅美蘭演出劇中梅蘭國劇團團長，夢幻聯動讓一票觀眾期待值爆表。以《淚之女王》再創演藝高峰的金秀賢，即將帶來新作品《山寨人生》化身「假貨大王」，並搭檔曹寶兒，揭密1997年亞洲金融風暴後，假貨市場暗潮洶湧的黑市交易，金秀賢在該劇與《淚之女王》角色形象相差十萬八千里，絕對讓大家耳目一新！即將於Disney+上線的強檔還有池昌旭、金憓秀、全智賢、柳承龍、孫錫久等人的最新作品，預計將於2024下半年及2025年與大家見面，此外許光漢首部進軍南韓的影集《無路可走：輪盤賭》，以及車勝元、金宣虎主演的動作片《暴君》已全集上線，現在即可在Disney+一次追完，趁著優惠方案訂閱Disney+，所有你不可錯過的韓劇全部都能擁有。除了未來韓劇強檔、現正熱播強檔外，Disney+還有豐富多元片單：創全球動畫票房新紀錄的《腦筋急轉彎2》將於9月25日精彩上架；最強0負評黑馬美劇、甫獲艾美獎11項大獎的《大熊餐廳》以及狂掃艾美獎18項大獎的《幕府將軍》統統有，熱門陸劇《慶餘年》兩季和吳謹言《墨雨雲間》全上線；日本動畫《The First Slam Dunk灌籃高手》電影版、《排球少年！！》等超夯IP不缺席，全部都能看得到，一天5元馬上擁有多重享受！