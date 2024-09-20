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又有新颱風！越南部份地區停班停課防災　疏散數百人

國際中心賴正琳／綜合報導

▲超級颱風摩羯才剛侵襲越南北部，又有新颱風登陸越南。（圖／美聯社／達志影像）
▲超級颱風摩羯才剛侵襲越南北部，又有新颱風登陸越南。（圖／美聯社／達志影像）
颱風摩羯（Yagi）重創菲律賓、越南北部和中國海南地區，而越南也受到颱風和季節性暴雨影響，陷入30年以來最慘的洪災，沒想到還沒有從天災中復甦，又有新颱風蘇力（Soulik）在昨（19）日晚間登陸越南。

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綜合越南媒體報導，熱帶氣旋蘇力將在傍晚左右從廣治省(Quang Tri)至廣南省(Quang Nam)一帶登陸，最高陣風風速可達每小時102公里(63英里)。

越南氣象局表示，4號風暴將在19日與今（20）日2天讓越南中部下大雨，包括旅遊勝地峴港和芽莊，預估會帶來100至300毫米的降雨。

根據《西貢新聞》，越南當局將通往世界上最大天然洞穴「松洞」所在省份的航班取消，並從附近縣市疏散超過500人，以免土石流高風險區發生危險事件。另外，越南主要咖啡產地中部高原(Central Highlands)也將迎來暴雨。

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