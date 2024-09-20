最香iPhone 16開賣日！台灣大李雅英跳應援舞　頭香客加碼獲新錶

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▲台灣大頭香客黃先生，前天晚上就來排隊。（圖／記者嚴俊強攝）

▲台灣大首賣日特別邀請Fubon Angels的李雅英、慈妹、Jessy作為活動嘉賓，以熱力十足的《Go Stronger》應援舞蹈擠爆活動現場。（圖／記者嚴俊強攝）

▲搶頭香的黃先生獲得台灣大總經理林之晨現場加碼，免費獲得一支Apple Watch Series 10，讓他直呼「賺到了」。（圖／記者嚴俊強攝）

台灣大哥大今(20)日於臺北文創門市盛大舉行iPhone 16系列首賣活動，由台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔出席，特別邀請Fubon Angels的李雅英、慈妹、Jessy為活動嘉賓，三位人氣啦啦隊員以《Go Stronger》應援舞蹈擠爆活動現場。此外，搶頭香的工程師黃先生獲得3次抽獎機會，僅獲2200元momo幣，林之晨總經理現場加碼，多送出一支Apple Watch Series 10，讓他直呼「賺到了」。台灣大首賣活動在臺北文創門市盛大舉行，不只有果粉來搶頭香，還有大票Fubon Angels啦啦隊的粉絲前來支持，活動邀請了韓國高人氣啦啦隊女神李雅英，以及慈妹、Jessy同場大跳《Go Stronger》應援力十足，擠爆了開賣會場，頭香客黃先生，也跟女神比起愛心，羨煞不少粉絲。優惠部分也沒少，11月20日前於台灣大申辦iPhone 16全系列機款，搭配5G月租1,399元以上專案的用戶，上網登記即可參加「美西AI朝聖之旅」抽獎，共16組名額，且1人中獎，2人同行，由3C YouTuber Tim哥帶隊和果粉一同造訪Apple、Google、NVIDIA、Meta等，遨遊好萊塢環球影城、星光大道、舊金山金門大橋、惡魔島等知名景點。今年是合併後首賣iPhone新機，台灣大也更加重視，台灣大總經理林之晨表示，首次迎接 iPhone 新機到來，憑藉千萬用戶的強大基礎，預計挹注第四季營運動能。台灣大個人用戶事業商務長林東閔分析指出， iPhone 16 憑藉 A18 晶片與AI 技術，預期將掀起新一波換機潮。此外，5G開台4年，首批 5G合約即將到期，加上 iPhone 16的AI亮點升級，銷量預計較 iPhone 15 成長至少 20%。優惠部分，到台灣大申辦5G月租1,599元，iPhone 16專案價0元帶走，VIP用戶續約搭購iPhone 16專案價最高再折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，並限時升級VIP，月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣回饋。5年以上老客戶、VIP用戶若11月20日前申辦5G月租1,399元以上專案，也可享「美西AI朝聖之旅」2倍中獎機會。myfone網路門市加碼，申辦指定5G專案享最高1,000元mo幣，此外，不論搭配門號專案或購買空機，都可抽價值19,900元的11吋iPad Air，以及價值近萬元的愛瘋大禮包。申辦台灣大哥大多元5G指定資費搭購iPhone 16系列，享10大服務免費體驗，包含 Apple One免費體驗3個月、App Store折抵金最高700元，以及MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費等。使用台灣大哥大「Open Possible聯名卡」申辦指定資費加碼贈mo幣1,000元。