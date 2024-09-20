五月天為周思齊引退賽開唱！凌晨前進大巨蛋彩排　舞台配置曝光

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▲五月天已經前進大巨蛋彩排，球場已經放了許多設備。（圖／五月天阿信臉書）

▲阿信公開影片，可以看到工作人員穿著雨衣冒雨搭建舞台。（圖／五月天阿信臉書）

▲五月天在大巨蛋開唱的舞台已經開始配置，冠佑的鼓組放在綠色拼接的舞台上。（圖／五月天阿信臉書）

中華職棒中信兄弟球星周思齊將於9月21、22日舉行引退賽，天團五月天擔任演唱嘉賓，近來掀起不少討論。而五月天主唱阿信也在今（20）凌晨透露，他們已經轉移到大巨蛋彩排，同時搶先曝光舞台上的配置，看到在球場中間已經設計一小塊舞台，鼓手冠佑的鼓組就放在舞台上，其餘設備也已經進到球場內，讓球迷和歌迷都相當期待。阿信在臉書分享，為了大巨蛋表演，已經在天母棒球場進行為期3天的一比一排練，直到今日凌晨才轉移到大巨蛋，「很榮幸為周思齊引退系列周演出，成為周董偉大旅程中的背景應援之一，必應、相信、五月天無比重視，也深感熱血、感動、榮幸。」阿信也透露當年曾在市立棒球場為象虎大戰喝采，在晚自習還偷聽廣播轉播，「沒有想到30年後，能在神聖壯闊的賽場上，獻上這次充滿意義的演出。」阿信也在臉書公開工作人員穿著雨衣，在深夜大雨中搭建舞台的畫面，看到球場上已經擺放許多器材，而中間擺了一個小舞台，冠佑的鼓組就放在綠色拼接的舞台上。許多粉絲看了非常期待，「五迷象迷報到，很期待周六的球賽和賽後表演，也會遵守球團公告規定，當個優質球迷和歌迷」、「辛苦了呀～有萬全的準備也要有萬全的休息！！明天的球賽一定非常精彩！！希望你們的表演能帶給周董跟球迷難忘的回憶。」阿信同時在臉書上感謝，「謝謝兄弟球團，謝謝職棒聯盟，天母球場，大巨蛋與各方的大力協助，也謝謝大家的各種正反回饋，做的不好當然盡量罵，但罵完還是請大家常常進場看球，就是給所有珍貴球員的最好保護與支持。」