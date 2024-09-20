葡萄桑颱風登陸上海！6小時降雨破300毫米創紀錄　淹水景象曝光

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▲葡萄桑颱風帶來強降雨，上海游泳館站外一片汪洋，彷彿成為游泳池。（圖／翻攝自微博）

葡萄桑颱風19日傍晚至夜間先後登陸浙江和上海沿海，二次登陸上海奉賢區一帶時，夾帶瞬間強降雨，使得上海部分地區在短短6小時降下超過300毫米的雨量，打破當地測站紀錄。葡萄桑颱風為上海帶來瞬間強降雨，中國官媒新華社提到，部分觀測站的雨量打破歷史記錄。上海自20日凌晨2時起雨勢漸大，截至9時，全市平均雨量為73.28毫米。在614個觀測站中，28個達到特大暴雨程度，123個達到大暴雨程度。葡萄桑颱風帶來的降雨主要集中在上海奉賢、浦東、閔行等區域，最大雨量為奉賢四團楊家宅氣象觀測站的340.9毫米，浦東泥城公園氣象觀測站單一小時累積達116毫米，這兩個觀測站6小時累計雨量皆超過300毫米，打破測站紀錄。上海在短短一周內遭遇兩個颱風侵襲，可說是相當罕見，貝碧佳颱風在上周才為上海帶來強大風雨，葡萄桑颱風風力雖不比貝碧佳，但雨量卻相當驚人，中國社群平台微博有許多上海民眾放上淹水災情狀況，可看到大眾交通運輸站外的民眾也受淹水所困，在上海游泳館站外，彷彿成為游泳池，街道一片汪洋。