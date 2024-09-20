iPhone 16哪裡賣最便宜？香港盤踞多款最低價　台灣Pro能排第4

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蘋果iPhone 16系列今（20）日開賣，日本市場調查機構近日公布一份全球售價調查報告，全球iPhone 16入門款售價最便宜的地區，前三名分別是中國、泰國、日本，台灣的iPhone 16 Pro放在全球價格也相對便宜，能排在第四低。日本ICT市場調查諮詢機構MM總研（MM Research Institute ），調查全球39個國家蘋果線上商店Apple Store售價，並將各國售價換算成日圓，入門款iPhone 16，最便宜的為中國，售價換算為11萬9,980日圓，第二便宜為泰國的12萬4,583日圓，第三就是日本的12萬4,800日圓。iPhone 16 Plus，售價最低的則是香港，售價約為15萬4,527日圓，接下來是日本賣15萬4,800日圓、台灣售價約為15萬8,261日圓。iPhone 16 Pro最便宜的同樣是香港，售約20萬1,800日圓，第二美國換算約為20萬2,041日圓、第三名的日本售20萬4,800日圓，台灣在Pro則位居第四，約20萬6,087日圓。iPhone 16 Pro Max最便宜一樣是香港，接著依序是美國、日本、台灣、澳洲。