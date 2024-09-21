神巧合！高中的大谷翔平曾許驚人願望　12年後的今天締「51-51」

MLB洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，昨（20）日在與馬林魚隊交手的比賽上，個人繳出鬼神般數據，單場不但6次打擊皆敲出安打，其中還包括3發全壘打，貢獻10分打點，並跑出2次盜壘成功，一舉將自己的紀錄推進至「51轟51盜」。而如今大谷也被挖出一項驚人巧合，那就是他在12年前的9/19日，許下要成為「世界第一棒球選手」的願望，如今他在美國時間同一天締造史無前例的「51-51」，也讓全球體壇陷入瘋狂。
12年前曾寫下要成為世界第一 大谷今締「51-51」
2012年的9月19日（日本時間），當時還就讀於日本花卷東高校的高三生大谷翔平，曾在背板上寫下願望，並立志要成為世界第一的棒球選手。12年後的9月19日（美國時間），大谷翔平在同一天的比賽上實現夢想，單場繳出6安打、3轟、10打點、2盜壘成功超誇張數據，不僅締造MLB史無前例的單季「50轟50盜」，更一舉將紀錄推升至「51-51」，本季要繼續力拼達標「60-60」。
而這樣難得的巧合曝光之後，也讓許多網友網友紛紛表示驚奇，並留言寫下：「簡直是不可思議」、「原來大谷不只會打棒球，還是一名預言家」、「一輪生肖的時間，大谷始終堅持自己對棒球的熱愛」、「12年後大谷在美國完成自己的夢想，還提早一個難以超越的紀錄」、「大谷的自律和對棒球的熱忱，成就了今天的他」。
馬林魚主帥昨賽後受訪 稱大谷是史上最有天賦選手
而昨役馬林魚投手群，在面對手感超級火燙的大谷翔平，不僅沒有閃躲，還一舉讓他打出三響砲，馬林魚總教練Skip Schumaker賽後則表示，「去他的！我對這傢伙有太多的尊重，不會讓那種事發生。（F*** that. I’ve got too much respect for this guy for that s*** to happen.”）」
Skip Schumaker後續進一步解釋，為何沒有選擇讓投手保送大谷，並極力稱讚這位日本球星，是他有史以來見過最有天賦的球員：「若選擇保送，無論是策略上或站在棒球之神的角度上，都是個壞決定。我們要試著去挑戰大谷，並設法解決他。」
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2012年的9月19日（日本時間），當時還就讀於日本花卷東高校的高三生大谷翔平，曾在背板上寫下願望，並立志要成為世界第一的棒球選手。12年後的9月19日（美國時間），大谷翔平在同一天的比賽上實現夢想，單場繳出6安打、3轟、10打點、2盜壘成功超誇張數據，不僅締造MLB史無前例的單季「50轟50盜」，更一舉將紀錄推升至「51-51」，本季要繼續力拼達標「60-60」。
而這樣難得的巧合曝光之後，也讓許多網友網友紛紛表示驚奇，並留言寫下：「簡直是不可思議」、「原來大谷不只會打棒球，還是一名預言家」、「一輪生肖的時間，大谷始終堅持自己對棒球的熱愛」、「12年後大谷在美國完成自己的夢想，還提早一個難以超越的紀錄」、「大谷的自律和對棒球的熱忱，成就了今天的他」。
馬林魚主帥昨賽後受訪 稱大谷是史上最有天賦選手
而昨役馬林魚投手群，在面對手感超級火燙的大谷翔平，不僅沒有閃躲，還一舉讓他打出三響砲，馬林魚總教練Skip Schumaker賽後則表示，「去他的！我對這傢伙有太多的尊重，不會讓那種事發生。（F*** that. I’ve got too much respect for this guy for that s*** to happen.”）」
Skip Schumaker後續進一步解釋，為何沒有選擇讓投手保送大谷，並極力稱讚這位日本球星，是他有史以來見過最有天賦的球員：「若選擇保送，無論是策略上或站在棒球之神的角度上，都是個壞決定。我們要試著去挑戰大谷，並設法解決他。」