神巧合！高中的大谷翔平曾許驚人願望　12年後的今天締「51-51」

▲大谷翔平在12年前的9/19日,曾許下要成為「世界第一棒球選手」的願望。(圖/取自社媒X)

▲美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平,昨(20)日在對戰邁阿密馬林魚隊比賽中敲出6安、3轟、10打點的數據,幫助道奇以20:4大勝馬林魚,大谷也達成「51轟51盜」的全新大聯盟里程碑。(圖/美聯社/達志影像)

大谷翔平2024例行賽全壘打一覽(圖片來源:美聯社/達志影像、NOWnews社群中心製)

MLB洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平,昨(20)日在與馬林魚隊交手的比賽上,個人繳出鬼神般數據,單場不但6次打擊皆敲出安打,其中還包括3發全壘打,貢獻10分打點,並跑出2次盜壘成功,一舉將自己的紀錄推進至「51轟51盜」。2012年的9月19日(日本時間),當時還就讀於日本花卷東高校的高三生大谷翔平,曾在背板上寫下願望,並立志要成為世界第一的棒球選手。12年後的9月19日(美國時間),大谷翔平在同一天的比賽上實現夢想,單場繳出6安打、3轟、10打點、2盜壘成功超誇張數據,,並留言寫下:「簡直是不可思議」、「原來大谷不只會打棒球,還是一名預言家」、「一輪生肖的時間,大谷始終堅持自己對棒球的熱愛」、「12年後大谷在美國完成自己的夢想,還提早一個難以超越的紀錄」、「大谷的自律和對棒球的熱忱,成就了今天的他」。而昨役馬林魚投手群,在面對手感超級火燙的大谷翔平,不僅沒有閃躲,還一舉讓他打出三響砲, 馬林魚總教練Skip Schumaker賽後則表示 ,「去他的!(F*** that. I’ve got too much respect for this guy for that s*** to happen.”)」Skip Schumaker後續進一步解釋,為何沒有選擇讓投手保送大谷,並極力稱讚這位日本球星,是他有史以來見過最有天賦的球員:「我們要試著去挑戰大谷,並設法解決他。」