說好化療完就要辦婚禮　吳沛憶悼許家蓓：這次要牽你手交給菩薩了

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民進黨台北市議員許家蓓癌逝，享年48歲，民進黨立委吳沛憶認愛，「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運。」更透露原本要等許家蓓化療完身體好一點就登記結婚，「只是這次我要牽著妳的手交給菩薩了。」吳沛憶21日凌晨發文說，自己和許家蓓走到哪都喜歡牽手，在這段關係裡，非傳統女性樣貌的一方壓力比較大，「我很謝謝妳，走到哪裡都不曾放開我的手」。吳沛憶回憶，當時接到週刊電話的那個下午，才知道兩人被偷拍跟蹤了半年，那時是自己上任議員的第一個禮拜，連研究室的桌椅都還沒送來。剛開始交往時，必須有更深層的對話，沒想到許家蓓的爸爸打電話要她說在美國有男朋友，讓她笑了好久，「我只在意我們的愛是否足夠一起面對外面的世界」。吳沛憶說，他們很幸運可以一起從事最熱愛的工作，彼此都不希望帶來困擾，因此總是會共同做出當下最好的決定，「只要我們仍然牽著對方的手，沒有遺憾、沒有委屈」。她更透露，原本要等許家蓓化療完身體比較好，再去登記辦婚禮，「現在妳身體好了，朋友們從各地來致意，我們收到好多純白色的花」。吳沛憶說，許爸爸握著她的手說謝謝她對她女兒這麼好，開口拜託家祭時為許家蓓捧斗，「我跟他說你女兒也對我非常非常好。」「只是這次我要牽著妳的手交給菩薩了。」吳沛憶說，「家蓓，安座的時候，我幫你把金童玉女換成兩個玉女，開心吧。妳要記得，跟著她們走到菩薩身邊，我已經拜託菩薩幫我牽著妳的手，不會讓妳孤單的。」